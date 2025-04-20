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立陶宛杉原千畝公園櫻花季迎人潮 背後藏人道故事

中央社／ 維爾紐斯20日專電

立陶宛近日氣溫驟升，首都維爾紐斯（Vilnius）最高溫來到攝氏26度，市區內杉原千畝公園的櫻花綻放，吸引大批民眾前往賞櫻，體驗日式春日風情。

杉原千畝櫻花公園（Chiune Sugihara Sakura Park）位於立陶宛第2大河─涅里斯河（Neris River）河畔，開放式園區內有數十棵日本櫻花樹。這些櫻花樹種植於2001年，作為紀念日本外交官杉原千畝百年誕辰的活動之一。

二戰期間，杉原千畝在考那斯（Kaunas）擔任日本領事時不顧官方命令，簽發上千份過境簽證給來自立陶宛、波蘭和德國的猶太人，幫助他們逃離德國納粹迫害。當時1份簽證可供1個家庭使用，粗估杉原千畝因此拯救約6000名猶太人，被譽為「日本的辛德勒」，以色列人也將他視為道德楷模與歷史恩人。

杉原千畝的事蹟後來受到日本社會的重視，日本政府與人民贈送這些櫻花樹給立陶宛，象徵兩國的友誼，也紀念杉原千畝的人道精神與兩國文化交流。

立陶宛的櫻花每年約4月中旬盛開，被視為春天正式到來的象徵。櫻花花期僅維持兩週，當地民眾與遊客紛紛把握機會前來捕捉美照與休憩，在這片粉色花海中留下春日回憶。

近年日本動漫文化在立陶宛越來越受到歡迎，許多角色扮演（cosplay）愛好者也趁櫻花盛開，把握「不必遠行也能彷彿置身日本」的機會，穿上精心打扮的服裝來到櫻花樹下拍攝角色照片，為櫻花美景增添繽紛色彩。

日本 櫻花 立陶宛

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