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世博PASONA館 從跳動的iPS迷你心臟看見未來醫療

中央社／ 大阪20日專電

2025年世界博覽會（大阪世博）主題與「生命」有關，最切題的展品之一應該要數企業館PASONANATUREVERSE所展出、跳動的iPS迷你心臟。開發者澤芳樹表示，預料這種技術在50年後將取代心臟移植。

人力資源服務公司保聖那集團（Pasona Group）的企業館PASONA NATUREVERSE是大阪世博的13座民間展館之一，位於西大門一入口右手處、鋼彈的斜對面，位置相當顯眼。坐在展館頂端的導覽員「原子小金剛」象徵科技與人類的和諧共存。

展館設計為「菊石」的螺旋形狀，設計師板坂諭表示，因為各種規模的螺旋形狀存在於自然界，像是在宇宙的星雲和颱風，以及DNA當中都可看見，因此以螺旋作為「生命的象徵」，由大阪大學特任教授澤芳樹擔任展館執行製作人。

展館由漫畫家手塚治虫筆下的「原子小金剛」和「怪醫黑傑克」作為導覽員。「原子小金剛」象徵人與科學共生，而由擁有天才技術的外科醫師「怪醫黑傑克」來介紹iPS心臟，可說是再適合也不過。

展館看點包括「生命的歷史區」，展出「生命進化之樹」。樹幹內側有呈現生命進化歷史的地層，共有11層，往地下延伸的樹幹代表深遠的過往，從樹幹長出的樹枝代表朝向未來有無限的可能性。從樹上的窗可窺見未來的地球的一部分，寓意人類所擁有的可能性、大自然力量的偉大以及進化的活力。

館內最受矚目的展品是「iPS心臟」。參觀者可以看到由誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製造、直徑略超過3公分的迷你心臟在培養液中不斷跳動。

這是活用iPS細胞和已實用化的iPS心肌細胞層片技術，透過活細胞，使用生物材料、生物工程學，製作立體的心臟。透過實際展示，向全球傳達創造醫療的未來及生命未來新科技的可能性。

根據世界衛生組織（WHO）統計，從2000年至2019年，因為心肌梗塞等缺血性心臟病死亡的人數，占全球總死亡人數近2成。與澤芳樹有關的CUORiPS公司日前宣布已向政府申請製造販售iPS心肌細胞層片，若獲准將成全球首例，對罹患嚴重心臟病的患者將是一大福音。

曾在2020年成功執行全球首例iPS心肌片移植手術的澤芳樹表示，如果iPS技術能夠普及，未來「將迎來一個不再有人因為心臟病而死亡的世界」。

心臟病 死亡

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