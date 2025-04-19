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2027國際園藝博覽會在橫濱 日議員籲邀台灣參加

中央社／ 東京19日專電

2027年國際園藝博覽會（GREEN×EXPO 2027，簡稱園藝博）將在日本神奈川縣橫濱市舉行，日本最大在野黨立憲民主黨籍眾議員太榮志在眾議院外務委員會上要求日本政府應邀請台灣參展。

日本神奈川新聞報導，眾議院神奈川第13選區的眾議員太榮志昨天在眾議院外務委員會質詢時，要求政府邀請台灣參加2027年橫濱園藝博。日本外相岩屋毅答詢時表示，「比照正在舉辦的大阪關西世博（簡稱大阪世博）因應」。

報導指出，自4月13日至10月13日在大阪舉行的2025大阪世博，台灣推出民間公司展館TECHWORLD（TW，科技世界）館參與。以民間公司方式參展是依日本外務省（外交部）事前關切的方式進行。台灣方面的說明是「TW」等同台灣的意思，對此，中國表達反彈，但並未出現亂象。

神奈川新聞3月7日報導，日本外務省為了邀各國參加園藝博，大抵決定將成立籌備室，目標希望邀到70個國家及國際機構參展，但截至目前為止僅約30國表態參展。

園藝 日本

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