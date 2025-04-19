「狂飄燒焦味」日本大阪府14層樓公宅火災 27人送醫1人重傷
日本大阪府泉大津市1棟14層樓府營住宅今天上午發生火災，造成27人送醫，其中1人傷勢嚴重。大阪府警方將調查起火原因。
「每日新聞」與共同社報導，消防單位今天上午11時40分左右接獲民眾通報，稱泉大津市一棟府營住宅「冒出火焰與煙霧」。
火災發生後，這棟住宅好幾層樓的外牆被燻黑，周邊也飄燒焦味，現場拉起管制線，消防員急忙拿著水管進出現場，有民眾一一由擔架抬出。
根據泉大津市消防本部與大阪府泉大津警察署的說明，起火點位於4樓，延燒到附近房間並冒出黑煙，火勢已在3小時後撲滅。
有27人因為吸入濃煙等原因送醫治療，其中1人重傷，初判其他傷者傷勢輕微，目前未傳出有人罹難或來不及逃出。
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