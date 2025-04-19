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大阪世博入場突破50萬人 比2005年愛知世博快一週

中央社／ 東京19日專電
2025年世界博覽會主辦單位萬博協會19日宣布，13日開幕的大阪世博在18日開幕第6天，總入場人數已經突破50萬人。相較於2005年的「愛．地球博」在開幕第2週才突破50萬人，這次參加民眾顯然更加踴躍。圖／中央社
2025年世界博覽會主辦單位萬博協會19日宣布，13日開幕的大阪世博在18日開幕第6天，總入場人數已經突破50萬人。相較於2005年的「愛．地球博」在開幕第2週才突破50萬人，這次參加民眾顯然更加踴躍。圖／中央社

2025年世界博覽會主辦單位萬博協會今天宣布，13日開幕的大阪世博在18日開幕第6天，總入場人數已經突破50萬人。相較2005年的「愛．地球博」在開幕第2週才突破50萬人，這次參加民眾顯然更加踴躍。

大阪世博開幕後迎來第一個週末，上午9時開放入場前已經大排長龍。由於從大阪地鐵夢洲站出來的東門入口排隊處沒有遮蔽物，在烈日下，許多民眾撐起陽傘。大阪今天最高溫達到攝氏27度，主辦單位呼籲民眾攜帶陽傘並注意補充水分。

此外，根據世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）今天宣布，昨天18日入場人數為9萬1000人，從13日至18日6天共有51萬3000人入場，其中約有10萬人為相關工作人員。

之所以把工作人員也計算為「來場者人數」，萬博協會表示，這是為了體現「共同打造世博」的理念。

根據萬博協會的資料，2005年在愛知縣舉辦的「愛．地球博」開幕第2週才突破50萬人，因此在第6天就達到50萬人的大阪世博顯然參觀更加踴躍。

2005年「愛．地球博」在開幕第60天突破500萬人、第102天突破1000萬人，整個展期共吸引約2200萬人入場。

大阪世博截至目前為止的6天入場人數，分別為13日開幕日14萬1000人，接著依序為14日6萬8000人、15日6萬2000人、16日7萬1000人、17日8萬人、18日9萬1000人。

來到世博會場的參觀民眾，第一件事都是和吉祥物「脈脈」合影打卡。會場的「脈脈」塑像前，每天都有大批遊客排隊拍照，相關周邊商品也大受歡迎。

儘管這個紅藍相間的吉祥物剛推出時被批評為「外型獵奇」，但現在已經成為世博不可或缺的門面角色。

到大阪世博會場的參觀民眾，第一件事都是和吉祥物「脈脈」合影打卡。儘管這個紅藍相間的吉祥物剛推出時被批評為「外型獵奇」，但現在已經成為世博不可或缺的門面角色。圖為車站內為大阪世博宣傳的「脈脈」。圖／中央社
到大阪世博會場的參觀民眾，第一件事都是和吉祥物「脈脈」合影打卡。儘管這個紅藍相間的吉祥物剛推出時被批評為「外型獵奇」，但現在已經成為世博不可或缺的門面角色。圖為車站內為大阪世博宣傳的「脈脈」。圖／中央社

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