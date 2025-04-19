快訊

意見不同就冠上「XX同路人」 陳水扁也看不下去了

蔣萬安拋倒閣 國民黨內人士揭高層1考量嘆：永遠都輸家

濃煙直竄天…剛果民主共和國船隻起火翻覆143死 疑煮飯釀禍

中央社／ 金夏沙18日綜合外電報導
剛果民主共和國官員今天表示，一艘載有燃料的船隻起火翻覆，造成至少143人死亡，數十人失蹤。照片非新聞當事船隻。示意圖／ingimage
剛果民主共和國官員今天表示，一艘載有燃料的船隻起火翻覆，造成至少143人死亡，數十人失蹤。照片非新聞當事船隻。示意圖／ingimage

剛果民主共和國官員今天表示，一艘載有燃料的船隻起火翻覆，造成至少143人死亡，數十人失蹤。

法新社報導，來自該地區的國民議會議員代表團團長洛庫穆（Josephine-Pacifique Lokumu）表示，西北部剛果河（Congo River）一艘木船15日發生火災，船上擠滿數百名乘客。

這場意外發生在赤道省（Equateur Province）首府姆班達卡（Mbandaka）附近，當地是魯基河（RukiRiver）與全世界最深的河流剛果河交會處。

洛庫穆表示：「第一批罹難者遺體於16日發現，共計131具。昨天與今天又打撈出12具。其中幾具遺體已被燒焦。」

當地民間社會領袖洛孔多（Joseph Lokondo）表示，他協助埋葬亡者；他並說「死亡人數暫為145人：有些人被燒死，其他人溺水而亡」。

洛庫穆說，火災是船上烹飪時所引發的燃料爆炸所造成。

洛庫穆說：「一名婦女點燃餘燼做飯，導致距離不遠的燃料發生爆炸，造成許多兒童與婦女喪生。」

社群媒體流傳的影片顯示，一艘遠離河岸的長船竄出火焰，殘骸冒出滾滾濃煙，周圍小船上的人們目睹這一切。

目前尚不清楚船上乘客總數，但洛庫穆表示船上有「數百人」。

剛果 死亡 爆炸

延伸閱讀

損壞機器又可能引發火災 廚師揭千萬別放進氣炸鍋的食物

陽明山火災疑感測儀釀禍 國研院：絕不卸責

相關新聞

義大利首座「性愛探監室」啟用！限時2小時、不得鎖門

義大利首座專為囚犯設立的「性愛房」18日於中部恩伯利亞地區（Umbria）的特尼監獄（Terni）正式啟用，受刑人有權與...

全球智商台灣排第2！和冠軍只差0.01 美國竟不在前10名榜單

專門統計全球社會人文資訊的「unimaps.world」近期發布「2025全球國家智商排名」，根據統計結果，台灣IQ以106.47奪下第2名，僅以0.01的差距輸給日本，美國則不在前10名。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

不是藍也不是綠？美科學家解鎖新顏色 只有雷射才看得到

人類在地球上行走數十萬年，自認已見過所有顏色，但一項來自美國加州大學柏克萊分校的實驗，卻挑戰了這項認知，一組研究團隊宣稱...

阿富汗與塔吉克邊境規模5.8地震 深度92公里

德國地球科學研究中心（GFZ）表示，阿富汗與塔吉克邊境今天發生規模5.8地震

濃煙直竄天…剛果民主共和國船隻起火翻覆143死 疑煮飯釀禍

剛果民主共和國官員今天表示，一艘載有燃料的船隻起火翻覆，造成至少143人死亡，數十人失蹤

大馬華文媒體國旗插圖缺新月 首相要查：非同小可

中國國家主席習近平訪問馬來西亞，有大馬媒體頭版插圖繪製一艘帆船懸掛兩國國旗，卻遺漏大馬國旗中象徵聯邦宗教伊斯蘭教的新月圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。