濃煙直竄天…剛果民主共和國船隻起火翻覆143死 疑煮飯釀禍

剛果民主共和國官員今天表示，一艘載有燃料的船隻起火翻覆，造成至少143人死亡，數十人失蹤。

法新社報導，來自該地區的國民議會議員代表團團長洛庫穆（Josephine-Pacifique Lokumu）表示，西北部剛果河（Congo River）一艘木船15日發生火災，船上擠滿數百名乘客。

這場意外發生在赤道省（Equateur Province）首府姆班達卡（Mbandaka）附近，當地是魯基河（RukiRiver）與全世界最深的河流剛果河交會處。

洛庫穆表示：「第一批罹難者遺體於16日發現，共計131具。昨天與今天又打撈出12具。其中幾具遺體已被燒焦。」

當地民間社會領袖洛孔多（Joseph Lokondo）表示，他協助埋葬亡者；他並說「死亡人數暫為145人：有些人被燒死，其他人溺水而亡」。

洛庫穆說，火災是船上烹飪時所引發的燃料爆炸所造成。

洛庫穆說：「一名婦女點燃餘燼做飯，導致距離不遠的燃料發生爆炸，造成許多兒童與婦女喪生。」

社群媒體流傳的影片顯示，一艘遠離河岸的長船竄出火焰，殘骸冒出滾滾濃煙，周圍小船上的人們目睹這一切。

目前尚不清楚船上乘客總數，但洛庫穆表示船上有「數百人」。