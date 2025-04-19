春季風暴襲法國阿爾卑斯山區和義大利北部 釀4死
春季風暴昨天在法國阿爾卑斯山區和義大利北部奪走4條人命，包括一名英國遊客後，阿爾卑斯山滑雪度假村今天陸續恢復正常營運。
法新社報導，這名27歲英國人在法國薩瓦省（Savoie）托宏斯谷（Val Thorens）阿爾卑斯山區度假村入口處遭逢雪崩，這片山區先前就下起大雪。
另外3人昨天命喪義大利北部，這個地區是暴雨重災區。
在義大利東北部的威尼托大區（Veneto），洪水沖走一名64歲男子和他33歲的兒子，兩人當時在車上。
在義大利西北部的比第蒙省（Piedmont），一名高齡九旬的男子被發現死於淹水的家中。
風暴導致法國、義大利和瑞士部分地區道路封閉、火車停駛、供電中斷。
在阿爾卑斯山區，4月雪雖不罕見，卻很少在短短數小時內大量降雪，令地方當局和居民應變不及。
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