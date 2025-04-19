全球智商台灣排第2！和冠軍只差0.01 美國竟不在前10名榜單

專門統計全球社會人文資訊的「unimaps.world」近期發布「2025全球國家智商排名」，根據統計結果，台灣IQ以106.47奪下第2名，僅以0.01的差距輸給日本，美國則不在前10名。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

國外知名粉專「unimaps.world」在社群平台「Instagram」分享最新的全球國家智商排行榜，全世界智商最高的地區為日本，平均智商有106.48，台灣以106.47奪下亞軍，僅輸給日本0.01，新加坡則以105.89位居第3。

根據統計結果，大陸、香港、南韓以105.37並列第4名，第7名為白俄羅斯的101.6，第8名為芬蘭的101.2，第9名為列支敦斯登的101.07，第10名為德國的100.74。令人訝異的是，美國竟不在前10榜單中。

貼文一出後，多數網友都驚呼「沒有美國？好震驚」「好意外美國不是第一名」、「美國人多笨，笑死」、「美國人太笨了吧，怎麼可以變成世界強國？」、「好多亞洲國家，這測試項目偏重數學嗎？」、「總結東亞人智商高」、「聰明的亞洲人」。

「unimaps.world」也說明，智商是透過智力測驗所得到的評估數字，因為沒有科學認可或明確的智力定義，數值僅供參照群體之間的互相比較。