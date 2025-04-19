快訊

孫生吐拍臀性騷事件讓他身心俱疲　認「上酒店」有原因：我都在哭都在Emo

NBA／獨行俠戴維斯40分白搭 灰熊搶下老八首輪挑戰雷霆

美國高教賺的外匯比天然氣出口多 川普卻嚇跑了留學生

全球智商台灣排第2！和冠軍只差0.01 美國竟不在前10名榜單

聯合新聞網／ 綜合報導
「unimaps.world」近期發布「2025全球國家智商排名」，根據統計結果，台灣IQ以106.47奪下第2名，僅以0.01的差距輸給日本。示意圖，記者曾原信／攝影
「unimaps.world」近期發布「2025全球國家智商排名」，根據統計結果，台灣IQ以106.47奪下第2名，僅以0.01的差距輸給日本。示意圖，記者曾原信／攝影

專門統計全球社會人文資訊的「unimaps.world」近期發布「2025全球國家智商排名」，根據統計結果，台灣IQ以106.47奪下第2名，僅以0.01的差距輸給日本美國則不在前10名。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

國外知名粉專「unimaps.world」在社群平台「Instagram」分享最新的全球國家智商排行榜，全世界智商最高的地區為日本，平均智商有106.48，台灣以106.47奪下亞軍，僅輸給日本0.01，新加坡則以105.89位居第3。

根據統計結果，大陸、香港、南韓以105.37並列第4名，第7名為白俄羅斯的101.6，第8名為芬蘭的101.2，第9名為列支敦斯登的101.07，第10名為德國的100.74。令人訝異的是，美國竟不在前10榜單中。

貼文一出後，多數網友都驚呼「沒有美國？好震驚」「好意外美國不是第一名」、「美國人多笨，笑死」、「美國人太笨了吧，怎麼可以變成世界強國？」、「好多亞洲國家，這測試項目偏重數學嗎？」、「總結東亞人智商高」、「聰明的亞洲人」。

「unimaps.world」也說明，智商是透過智力測驗所得到的評估數字，因為沒有科學認可或明確的智力定義，數值僅供參照群體之間的互相比較。

日本 榜單 美國

延伸閱讀

台灣夫妻狂秀1徽章給日本人看 一票網友看傻轟丟臉：情勒

不是靠運動！日本人榮登「全球最瘦」 醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

台灣女藝人都有1特色！網點名蔡依林、謝金燕：超羨慕

同事請喪假出國旅遊！他不解「還有心情玩」？全場點頭：每個人方式不同

相關新聞

全球智商台灣排第2！和冠軍只差0.01 美國竟不在前10名榜單

專門統計全球社會人文資訊的「unimaps.world」近期發布「2025全球國家智商排名」，根據統計結果，台灣IQ以106.47奪下第2名，僅以0.01的差距輸給日本，美國則不在前10名。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

人夫投資失利怒殺孕妻和4歲女兒 躲1周後放火燒屍還想求特赦

無論面對任何困境，都不能傷害他人！新加坡於2017年發生2屍3命倫常謀殺案，當地1名人夫因賭博投資失利而陷財困，為了不支付學費而不容許4歲女兒上學，懷有6個月身孕的妻子不滿，雙方發生爭執，丈夫先用毛巾

不是藍也不是綠？美科學家解鎖新顏色 只有雷射才看得到

人類在地球上行走數十萬年，自認已見過所有顏色，但一項來自美國加州大學柏克萊分校的實驗，卻挑戰了這項認知，一組研究團隊宣稱...

美生技公司宣稱復活恐狼 學者：是灰狼Cosplay

美國生技公司宣稱「復活」已滅絕萬年的物種「恐狼」引發熱議，不過，學者指出，研究雖有其科學意義，但實際上只是讓灰狼「Cos...

德國汽車竊盜嚴重 首都柏林每69分鐘1輛車被偷

近年來德國汽車竊盜案增漲，大城市特別嚴重，約69分鐘就有1輛車失竊。德媒指出，南區丹波霍夫舍訥貝格（Tempelhof-...

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

日本NHK報導，日本中部長野縣當地時間18日晚間8時19分左右發生芮氏規模5.0的地震，震央位於長野縣北部，震源深度僅1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。