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味噌、味醂全漲！日本米價高漲影響範圍擴大 波及零食、豬排

聯合新聞網／ 綜合報導
日本米價高漲，連帶影響米製品價格上升。 路透
日本米價高漲，連帶影響米製品價格上升。 路透

根據日媒「日テレNews」報導，雖然日本政府已釋出儲備米，消費者卻普遍感受不到米價下跌的效果，引發民眾疑問「儲備米到底在哪裡？」近期公布的統計顯示，日本超市的白米價格仍居高不下，創下連續14週新高，5公斤平均售價達4214日圓（新台幣約970元），幾乎是去年價格的兩倍。

該媒體記者實地走訪鹿兒島市的超市，確認儲備米已陸續上架，標示為去年新潟產、5公斤售價3650日圓（新台幣約840元）。儘管價格略低於平均，仍讓消費者直呼「本來以為會更便宜」。儲備米主要供應給學校與外食業者，零售通路尚未全面到貨，是目前價格未明顯下滑的主因。

米價高漲衝擊不僅限於一般家庭，連味噌、味醂等以米為原料的傳統食材也受到波及。味噌廠商紛紛通知漲價，「佐野味噌」表示日本國內多達八成的味噌為米製味噌，有半數的合作廠家將調升價格。「日之出味醂」則公開表示從4月起上調價格1至8％。連零食大廠栗山米菓也不得不減少經典產品仙貝、米餅的口味種類，以控制成本。另外，連炸豬排也深受影響。因許多農家轉向耕種食用米，減少生產養豬的飼料用米，導致飼料米難以取得。

專家預估，若儲備米持續釋出、流通順暢，米價有望在5至6月下滑至每5公斤3500日圓左右。但根本解決方式仍需從生產稻米的農家著手，提供穩定生產環境，才能在保障供給與價格間取得平衡。

日本 漲價 物價 稻米

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