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人夫投資失利怒殺孕妻和4歲女兒 躲1周後放火燒屍還想求特赦

香港01／ 撰文／田中貴
家暴示意圖。圖／AI生成
家暴示意圖。圖／AI生成

無論面對任何困境，都不能傷害他人！新加坡於2017年發生2屍3命倫常謀殺案，當地1名人夫因賭博投資失利而陷財困，為了不支付學費而不容許4歲女兒上學，懷有6個月身孕的妻子不滿，雙方發生爭執，丈夫先用毛巾向妻子勒頸，然後徒手將她掐死，之後用相同手法殺死女兒。丈夫行兇後伴屍大約1周，其間多次輕生失敗，最終在屋內放火燒屍，親友於農曆新年大年初一上門才揭發命案。

案件當年造成極大轟動，被告謀殺罪名成立，被判死刑，經上訴和請求總統特赦，結果全部失敗，事隔8年、直至2025年4月16日，該名犯人終在監獄伏法。

人夫賭博投資失利 欠債累累

當地傳媒於4月報道，犯人張錦興被執行死刑時為49歲，據了解，張男原任職房地產經紀人，樓市當旺時，每月收入達到大約1.53萬新加坡元（約新台幣38萬元），但之後樓市低迷，加上賭博和投資失利，張男終欠債纍纍。

爭執後殺死妻女 釀2屍3命

案發於2017年1月20日上午，張男與妻女居於兀蘭52通道第619座組屋6樓1個4房單位，由於農曆新年將至，所以家庭支出增加，張男擔心4歲女兒張梓寧繼讀前往幼稚園讀書，自己會被追討學費，決定不再讓女兒上學，因而與妻子鍾佩珊爆發口角。張男盛怒下，不理會妻子懷有6個月身孕，到浴室拿毛巾勒向妻子頸部，繼而徒手將她掐死，其後連女兒都未能逃出魔爪，被父親用相同方法殺死，釀成2屍3命。

女死者失聯 家人感可疑

鍾女本身約好除夕及年初一返回娘家吃飯，但家人在除夕當天未見其蹤影，致電給鍾女時，卻每次都是張男接聽，並以各種理由聲稱她無法接電話，眾人大感奇怪。

伴屍後燒屍 家屬上門揭發命案

張男伴屍大約1周，曾經多次自殺，但均未能成功，其後在屋內縱火將妻女遺體燒成焦屍。在案發第9天，即是同年1月28日農曆新年大年初一，鍾女的胞兄上門時聞到屋內傳出詭異燒焦氣味，覺得有可疑，於是報警求助。

被告被判死刑 上訴和請求特赦均失敗

警方接報到場，在屋內發現2具焦屍，當場拘捕張男，他在高等法院受審後，法官於2020年11月裁定他2項謀殺罪名成立，判處死刑。張男不服上訴至最高法院，但在2022年被最高法院上訴庭駁回，張男透過律師請求總統特赦，但不獲批准。警方公布犯人正法

新加坡警察部隊於2025年4月16日上午發出文告指出，1名49歲新加坡男子謀殺妻女罪成，在審訊和上訴期間均由律師代表，罪成後請求總統赦免，但未能成功，人員當日早上在樟宜監獄執行死刑。文告沒有透露犯人身份，但當地媒體指出，該名犯人正是張男。

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文章授權轉載自《香港01》

新加坡 賭博

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