快訊

不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火

一眼就可看出家裡有沒有小強 專家揭蟑螂容易出沒環境3特徵

台股早盤跌逾200點破萬九關卡 台積電開低9元

自煮省錢時代不再？物價高漲食材更貴 日本家庭轉向平價外食

聯合新聞網／ 綜合報導
在物價高漲的時代，越來越多日本家庭以外食取代自煮。 美聯社
在物價高漲的時代，越來越多日本家庭以外食取代自煮。 美聯社

根據「東洋經濟Online」報導，大和證券經濟學者末廣徹分析，日本近來消費低迷，2024年第一季的實質GDP成長率中，民間消費支出可能轉為負成長。食物與燃油價格持續上漲，再加上實質薪資凍漲，使家庭更注意節省開支，整體消費者信心也連續四個月下滑，三月份更創下近兩年新低。

值得注意的是，與過往經驗不同，即使消費信心惡化，外食之類的選擇性支出卻未見明顯減少，反而是像食材與水電等基本支出出現縮減。原因之一在於雙薪家庭增加，要減少外食、轉為自煮的可能性降低。再者，食品價格上漲幅度遠超過外食價格，使得社會大眾漸漸認為「自己煮比外食更貴」。

報導指出，實際消費數據顯示，食材的購買量正在下滑，而外食消費則維持在一定水準，甚至略有成長。雖然疫情後恢復正常生活，帶來外食的短期回溫，但這波趨勢在2024年仍持續，顯示非單一因素所致。專家推測，民眾認為外食的價格調幅相對溫和，加上時間與人力成本考量，逐漸放棄自煮。

根據日本餐廳訂位平台TableCheck統計，每家店的平均來客數近期並未明顯成長。由於該平台餐廳多屬中高價位，民眾可能將需求轉向平價連鎖餐廳。實際上，與家計調查顯示的外食頻率相比，TableCheck的來客數相對偏低，顯示外食雖在增加，但民眾正轉向低單價店家，節省飲食費用。由此可看出當前日本家庭在高物價時代中的無奈與調適。

外食 日本 薪資 薪資凍漲 食材 餐廳

延伸閱讀

日本20歲世代女性最後悔「沒做3件事」 第1名越早開始賺越多

誰偷拿飛機安全帶？日空服員分享機場奇葩伴手禮 網笑：買了安心

快放入緊急避難包！「軟糖」優點多 日警視廳推薦當防災食品

不是哪裡都有乾淨水！賣房帶4子環遊世界 單親爸感慨：還是日本幸福

相關新聞

自煮省錢時代不再？物價高漲食材更貴 日本家庭轉向平價外食

根據「東洋經濟Online」報導，大和證券經濟學者末廣徹分析，日本近來消費低迷，2024年第一季的實質GDP成長率中，民間消費支出可能轉為負成長。

實習空姐哭訴ICU住院遭性侵！2護士旁觀無制止 醫院這麼說

印度發生懷疑性侵空姐案。

恐怖殺妻案！怒夫砍斷妻頭顱 人頭放這帶警局自首 過程極心寒

印度發生駭人倫常殺案慘案！

成千上萬的德國人走上街頭 德國和平主義左右為難

剛剛過去的周末，成千上萬的德國人走上街頭，參加了各地大約120場和平抗議活動...

聯合國報告：詐團像癌症 擴散迅速難根除

聯合國21日在一份報告中稱，在幕後操控數十億美元網路詐騙產業的亞洲犯罪集團，正迅速向全球擴張，連南美與非洲地區都已遭滲透...

利用沸水帶走熱能 日本研發出效率提高七倍的晶片冷卻技術

東京大學的研究團隊研發出一種新型散熱技術，運用水的相變特性來提升散熱效率。根據「SciTech Daily」報導，水在從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。