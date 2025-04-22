自煮省錢時代不再？物價高漲食材更貴 日本家庭轉向平價外食

根據「東洋經濟Online」報導，大和證券經濟學者末廣徹分析，日本近來消費低迷，2024年第一季的實質GDP成長率中，民間消費支出可能轉為負成長。食物與燃油價格持續上漲，再加上實質薪資凍漲，使家庭更注意節省開支，整體消費者信心也連續四個月下滑，三月份更創下近兩年新低。

值得注意的是，與過往經驗不同，即使消費信心惡化，外食之類的選擇性支出卻未見明顯減少，反而是像食材與水電等基本支出出現縮減。原因之一在於雙薪家庭增加，要減少外食、轉為自煮的可能性降低。再者，食品價格上漲幅度遠超過外食價格，使得社會大眾漸漸認為「自己煮比外食更貴」。

報導指出，實際消費數據顯示，食材的購買量正在下滑，而外食消費則維持在一定水準，甚至略有成長。雖然疫情後恢復正常生活，帶來外食的短期回溫，但這波趨勢在2024年仍持續，顯示非單一因素所致。專家推測，民眾認為外食的價格調幅相對溫和，加上時間與人力成本考量，逐漸放棄自煮。

根據日本餐廳訂位平台TableCheck統計，每家店的平均來客數近期並未明顯成長。由於該平台餐廳多屬中高價位，民眾可能將需求轉向平價連鎖餐廳。實際上，與家計調查顯示的外食頻率相比，TableCheck的來客數相對偏低，顯示外食雖在增加，但民眾正轉向低單價店家，節省飲食費用。由此可看出當前日本家庭在高物價時代中的無奈與調適。