花47萬切胃減肥 英國女成功瘦下卻要坐輪椅接鼻胃管超後悔
英國一名年輕女子為了減肥，砸了11,000英鎊（約新台幣47萬元）接受縮胃手術。雖然女子真的成功瘦到59公斤，但術後卻因營養不良導致嚴重腦神經損傷。現在女子下半身癱瘓、無法自行進食，需靠輪椅和鼻胃管維生。
據《太陽報》（The Sun）報導，漢特（Betty Hunt）本來重達128公斤，多次嘗試節食都失敗，所以才會接受手術，希望能就此改變人生。沒想到雖然術後她真的瘦到59公斤，但人生的改變方向卻和她想得不一樣。
原來漢特術後腸胃無法吸收足夠營養，導致她的身體缺乏維生素B1。後來這樣的情況更嚴重惡化，演變成罕見的腦部疾病「韋尼克腦病變」（Wernicke’s Encephalopathy）。
韋尼克腦病變通常出現在酗酒者身上，會影響神經系統，引發意識混亂、眼球運動異常與運動失調。現在漢特不僅無法走路，還影響到視力與語言能力。她在TikTok上表示，當時她告訴醫生自己一直吐，但醫生毫不在意，只關心她到底瘦了幾公斤。
由於體重一下子掉了太多，加上腦部病變，她虛弱到完全無法進食，只能靠鼻胃管供給營養。她的視力損傷是永久性的，腦部損傷則還在努力想辦法治療。漢特覺得非常後悔，認為自己當初應該去土耳其手術，而不是在英國砸大錢，卻沒有獲得相應的照護。
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