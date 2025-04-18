快訊

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

主管嗆「到底吸了什麼」 女員工怒告歧視獲賠151萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
女子不滿上司暗指她吸食毒品，提告後獲賠35,109英鎊（約新台幣151萬元）。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子不滿上司暗指她吸食毒品，提告後獲賠35,109英鎊（約新台幣151萬元）。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名黑人女子繳交報告給主管，卻因為主管不滿報告內容，質疑對方「到底吸了什麼？」這樣的嘲諷言論讓女子決定怒告公司，認為主管的言論帶有歧視性質，也因此獲得35,109英鎊（約新台幣151萬元）賠償。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於2020年3月。史賓瑟（Gemma Spencer）在2017年進入施耐德電機英國公司（Schneider Electric UK）擔任合約行政。當時是居家辦公期間，她繳交一份季度報告給主管，但被主管質疑內容有誤。

據悉當時主管凱利（Mark Kelly）打電話給史賓瑟的直屬上司，質疑她「到底吸了什麼？」這句話輾轉傳到史賓瑟耳中，讓她非常不滿。由於當時史賓瑟用了髒辮造型，史賓瑟認為這句話是針對黑人的種族歧視，好像在暗示留髒辮的黑人都會有吸毒行為。

凱利辯稱自己「絕無惡意」、「不是在說她是拉斯塔法里教徒」，而公司高層也沒有站在史賓瑟這邊，甚至說她「太敏感」、「過度解讀」。

拉斯塔法里教起源於1930年代的牙買加，是一場融合宗教與社會層面的黑人基督教運動。信徒重視「生命力的修行」，認為順其自然地留長頭髮（如蓄髮辮）以及吸食大麻，都是具有神聖意義且有益身心的行為。

審裁官威德斯普恩（Rachel Wedderspoon）表示，任何「理性的人」都會因「到底吸了什麼？」這句話感到被冒犯。這樣的言論涉及種族刻板印象，侵害了史賓瑟的尊嚴。近日伯明罕就業審裁庭（Employment Tribunal）裁定，該言論帶有種族偏見，屬於歧視性騷擾。女員工史賓瑟勝訴並獲得賠償35,109英鎊。

史賓瑟也舉發公司多起不當對待，包括種族歧視、騷擾、懷孕歧視與打擊報復，部分控訴獲得法院支持。她於2022年遭到解雇，如今終於透過司法為自己討回公道。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

種族歧視 英國

延伸閱讀

遊歷108國還能每年免費搭郵輪半年 她曝原因：嫁個好老公

嫉妒男友疼女兒 南非女性侵4歲女童再殘忍將其溺斃

致命危機！英國女對蔬菜水果過敏 已20年沒吃過蔬果

影／食物掉地上3秒內都能吃？ 微生物專家實驗揭驚人真相

相關新聞

別讓睡姿害了你！專家曝這樣睡助清腦毒、還防失智

你有注意過自己的睡姿嗎？許多人習慣某種睡姿便一夜到天明，卻鮮少意識到，這個看似微不足道的習慣，可能深刻影響睡眠品質與長期...

花47萬切胃減肥 英國女成功瘦下卻要坐輪椅接鼻胃管超後悔

英國一名年輕女子為了減肥，砸了11,000英鎊（約新台幣47萬元）接受縮胃手術。雖然女子真的成功瘦到59公斤，但術後卻因營養不良導致嚴重腦神經損傷。現在女子下半身癱瘓、無法自行進食，需靠輪椅和鼻胃管維生。

主管嗆「到底吸了什麼」 女員工怒告歧視獲賠151萬元

英國一名黑人女子繳交報告給主管，卻因為主管不滿報告內容，質疑對方「到底吸了什麼？」這樣的嘲諷言論讓女子決定怒告公司，認為主管的言論帶有歧視性質，也因此獲得35,109英鎊（約新台幣151萬元）賠償。

英女為瘦大腿飛土耳其整形 留12公分腐爛「黑洞」還發臭

英國一名女子因為想要瘦大腿，到土耳其進行整形手術，想不到手術後腿上竟然留下長12公分、宛如黑洞般的大傷口。而且因為傷口潰瘍，還常常散發惡臭，讓她十分後悔。

嫉妒男友疼女兒 南非女性侵4歲女童再殘忍將其溺斃

南非一名女子因為嫉妒男友過度疼愛女兒，竟然用物品性侵才4歲的女童，更在隨後割傷女童手腕，再將其丟進浴缸溺斃，手段十分兇殘。

系外行星存生命跡象 距地球124光年 科學家發現2氣體

天空新聞17日報導，科學家已在一個外星大氣中探測到地球上只有生物體產生的氣體化學痕跡，是迄今太陽系外可能存在生命的最強烈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。