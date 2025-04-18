主管嗆「到底吸了什麼」 女員工怒告歧視獲賠151萬元

英國一名黑人女子繳交報告給主管，卻因為主管不滿報告內容，質疑對方「到底吸了什麼？」這樣的嘲諷言論讓女子決定怒告公司，認為主管的言論帶有歧視性質，也因此獲得35,109英鎊（約新台幣151萬元）賠償。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於2020年3月。史賓瑟（Gemma Spencer）在2017年進入施耐德電機英國公司（Schneider Electric UK）擔任合約行政。當時是居家辦公期間，她繳交一份季度報告給主管，但被主管質疑內容有誤。

據悉當時主管凱利（Mark Kelly）打電話給史賓瑟的直屬上司，質疑她「到底吸了什麼？」這句話輾轉傳到史賓瑟耳中，讓她非常不滿。由於當時史賓瑟用了髒辮造型，史賓瑟認為這句話是針對黑人的種族歧視，好像在暗示留髒辮的黑人都會有吸毒行為。

凱利辯稱自己「絕無惡意」、「不是在說她是拉斯塔法里教徒」，而公司高層也沒有站在史賓瑟這邊，甚至說她「太敏感」、「過度解讀」。

拉斯塔法里教起源於1930年代的牙買加，是一場融合宗教與社會層面的黑人基督教運動。信徒重視「生命力的修行」，認為順其自然地留長頭髮（如蓄髮辮）以及吸食大麻，都是具有神聖意義且有益身心的行為。

審裁官威德斯普恩（Rachel Wedderspoon）表示，任何「理性的人」都會因「到底吸了什麼？」這句話感到被冒犯。這樣的言論涉及種族刻板印象，侵害了史賓瑟的尊嚴。近日伯明罕就業審裁庭（Employment Tribunal）裁定，該言論帶有種族偏見，屬於歧視性騷擾。女員工史賓瑟勝訴並獲得賠償35,109英鎊。

史賓瑟也舉發公司多起不當對待，包括種族歧視、騷擾、懷孕歧視與打擊報復，部分控訴獲得法院支持。她於2022年遭到解雇，如今終於透過司法為自己討回公道。

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