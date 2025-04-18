大馬媒體國旗插圖缺新月惹議 民間團體要求嚴懲

中國國家主席習近平訪問馬來西亞，有大馬媒體頭版插圖繪製一艘帆船懸掛兩國國旗，卻遺漏大馬國旗中象徵聯邦宗教伊斯蘭教的新月圖案。大馬民間團體今天抗議，要求嚴懲相關人員。

土著權威組織（Perkasa）約10名成員今天聚集在大馬媒體星洲日報總社，遞交抗議信，並送上一面馬來西亞的國旗。

土著權威組織人員祖阿馬里胡先（Bozz Jebat）指出，將繪製錯誤的國旗刊登於媒體頭版是非常嚴重的錯誤，希望嚴懲相關人員，否則將促請內政部吊銷報社營業執照，避免其他報紙媒體重蹈覆轍。

習近平於15日至17日訪問馬來西亞，這也是習近平相隔12年再訪大馬，但星洲日報於15日頭版出現馬來西亞國旗插圖失誤風波。星洲日報隨後發布3種語文道歉聲明，雖稱屬無心之過，仍受外界批評。

馬來西亞國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）也透過社群媒體臉書（Facebook）發文，說明國旗是國家主權與身分象徵，本地的中文報章在頭版刊登缺少新月的國旗圖片，這種錯誤可能觸動民眾敏感情緒。

馬來西亞警方證實接獲逾40起檢舉電話，援引1963年徽章及名稱（防範不當使用）法令第3（1）（c）與1984年印刷與出版法令第4（1）（b）條文調查。星洲日報已予相關人員停職處分，直到調查結束為止。

馬來西亞華文媒體編輯人協會今天呼籲，社會各界應理性看待媒體國旗插圖失誤事件，莫因無心之過否定這家華文媒體多年來為國家和華人社群付出的努力。尤其，在網路亂象叢生的時代，應更珍惜和維護媒體角色，有關當局既介入調查，外界不要再刻意放大事件製造猜疑。

不少大馬網友認為，星洲日報從1929年創刊至今逾90年，長久以來是大馬的重要華文媒體，堅守新聞最前線，這次國旗插圖失誤事件引發外界批評，屬無心過失，應檢討改進。