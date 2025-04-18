英女為瘦大腿飛土耳其整形 留12公分腐爛「黑洞」還發臭

英國一名女子因為想要瘦大腿，到土耳其進行整形手術，想不到手術後腿上竟然留下長12公分、宛如黑洞般的大傷口。而且因為傷口潰瘍，還常常散發惡臭，讓她十分後悔。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，31歲的卡瑪爾（Harleigh Kamal）一直以來都對大腿線條不滿意，她知道土耳其整形費用便宜，於是決定到土耳其一家私人診所動刀。

原本卡瑪爾以為手術後大腿就能變緊實，沒想到歷經3小時手術後，她的傷口不但劇痛難耐、縫線鬆動，傷口也不斷滲透出液體。然而院方並沒有做其他處理，只宣稱這是「正常情況」，她便在術後第4天回英國。

這段期間她都必須服用止痛藥，於是返回英國後，卡瑪爾便趕緊到伯明罕伊麗莎白女王醫院急診。當時傷口已經變成一個12公分、散發臭味的黑洞，醫生告訴她「差點就因敗血症送命」。

卡瑪爾表示，自己之前已經花近1.7萬英鎊（約新台幣73萬元）手術，做過巴西提臀術、隆鼻、隆乳與抽脂等，所以她一直以為自己很熟悉整形，沒想到這次會出事。

她當初是在Instagram上看到診所廣告，認為評價不錯，於是便預約要整形。抵達醫院時，院方臨時加價1500英鎊（約新台幣6.5萬元），讓整個手術的總費用變成3500英鎊（約新台幣15萬元）。雖然心生疑慮，但因為她已經特地飛到土耳其，也都禁食了8小時，所以還是硬著頭皮付款手術。

雖然現在傷口已經好了很多，但她還是要定期回診換藥。這段期間該整形診所一直不聞不問，讓她感嘆出國整形的風險實在太高。雖然這麼說，但卡瑪爾說自己未來還是想要整形，只是會更加謹慎選擇診所。