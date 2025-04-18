嫉妒男友疼女兒 南非女性侵4歲女童再殘忍將其溺斃

南非一名女子因為嫉妒男友過度疼愛女兒，竟然用物品性侵才4歲的女童，更在隨後割傷女童手腕，再將其丟進浴缸溺斃，手段十分兇殘。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，25歲的安柏（Amber Lee Hughes）雖然是幼兒園老師，卻沒有對男友的女兒展現出愛心和關懷。男友在前一段關係留下了4歲女兒娜達珍（Nada-Jane），但安柏一直都很嫉妒娜達珍，更不用說是照顧。

事件發生在2023年1月23日。當天由於男友要去面試，請安柏幫忙照顧女兒。男友離開時沒有親吻安柏，引發安柏怒火，她懷疑男友出軌，在訊息中威脅男友：「你傷了我的心，我要燒掉你家！你怎麼可以這樣對我！」隨後便對女童行兇。

她先是拿物品性侵女童，接著割傷女童的雙手手腕，再將女童丟進浴缸裡溺斃。女童被發現時已經在浴缸中沒有氣息。

據悉兩人自從交往以後開始同居，但這段期間兩人常常爭吵，每次吵架吵得很兇時，安柏就會威脅要傷害女童。男友也供稱，安柏一直以來都會吃女兒的醋，抱怨他在女兒身上花太多心力、時間和金錢。

法醫檢驗女童屍體後，發現女童的死因是窒息和性侵傷害。目前安柏在南非約翰尼斯堡高等法院接受審判，審判仍在進行中。