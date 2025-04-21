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日本20歲世代女性最後悔「沒做3件事」 第1名越早開始賺越多

聯合新聞網／ 綜合報導
有許多事都需要及早進行。圖／ingimage
有許多事都需要及早進行。圖／ingimage

根據日媒「otona x answer」報導，由東京HYV公司經營的女性專用皮拉提斯工作室「the SILK」，透過官方媒體對「20歲世代女性應該做的事」進行調查。這份調查於2025年2月14日至24日進行，共收集到205位日本女性的有效問卷。

調查顯示25歲以上的女性中，最容易感到後悔的是沒有「學習理財與金錢管理」（16.1%），其次為「考取證照」（12%）與「多去旅行」（9.3%）。但當問到個人生活裡最慶幸「20世代做過的事」時，則由「多去國外旅行」奪下冠軍，91位受訪者指出，旅行不僅拓展視野，也豐富人生經歷，包括一人獨旅、打工度假、當背包客、寄宿家庭等都是常見選擇。有網友表示「隨著年齡的增長，能自由旅行的機會越來越少，還好那時有去過很多地方」。

問卷中顯示「一個人旅行讓我培養了計畫與行動力」、「文化衝擊讓我重新認識自己」、「趁年輕體力好能盡情觀光、交流、開拓國際觀」等。此外，藝文活動如閱讀、戲劇、看展也獲得高度肯定，也有人說：「透過平常沒接觸的相關藝術活動，開展了新興趣」、「從藝術作品中獲得不同的價值觀」。

至於學習理財方面，有人開始記帳、存錢、投資，也有人表示：「早點了解投資觀念真的會賺更多」、「建立起金錢觀也讓我養成節約與自律」。這些分享都顯示，20歲左右正是自我探索與累積人生資產的關鍵時期。無論是旅行、藝文活動或理財，受訪者皆強調「及早開始」的重要性，也鼓勵年輕人勇於嘗試、別讓未來的自己後悔。

年輕人 日本 獨旅 理財 背包客

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