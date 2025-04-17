哥倫比亞黃熱病疫情升溫 政府宣布衛生緊急狀態
哥倫比亞因為致命的黃熱病疫情升溫，政府宣布全國性的衛生及經濟緊急狀態，並敦促民眾在復活節假日期間旅行要接種疫苗並採取預防措施。
法新社報導，哥倫比亞衛生部長哈拉米約（Guillermo Jaramillo）昨天接受當地廣播電台訪問表示，從今年初以來，哥國已有74起黃熱病確診病例，其中至少34人喪命。
他在解釋緊急狀態法令時說道：「這種疾病的患者死亡率接近50%。」
哈拉米約指出，疫情最為嚴重的區域是咖啡種植區托里馬（Tolima）。
黃熱病毒是由蚊子叮咬傳播，通常會引起發燒、肌肉疼痛、噁心和頭痛等症狀，此疾病流行於南美洲多個國家，其中包括哥倫比亞，目前當地疫情的死亡率很高。
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