生完就丟！泰女路邊產子棄屍 竟回潑水節狂歡稱「月經來」

泰國曼谷日前發生一起震驚社會的人倫悲劇。一名27歲女子在街頭臨盆，想不到她為了狂歡，竟直接在路邊產下嬰兒並棄之不顧，讓孩子當場喪命。女子產子之後，回頭參加潑水節與朋友狂歡，連朋友都看不過去。

據The Thaiger報導，今（2025）年4月14日，27歲的皮雅蒂達（Piyathida）到曼谷廊曼區一處社區街頭產子。當地監視器畫面拍下整個過程，皮雅蒂達當時蹲在一輛車子旁邊，直接脫下褲子生孩子。產下嬰兒以後，她直接扯掉胎盤，若無其事地離開現場。

令人髮指的是，皮雅蒂達產後不但沒有求助，下體滿是鮮血仍回到附近跟朋友玩水。雖然朋友發現她下體流血，但皮雅蒂達卻辯稱是月經來潮，一直到失血過多送醫，才坦承自己剛剛產子。

救護人員發現嬰兒時仍有微弱的生命跡象，不過即使緊急施予心肺復甦術，最終仍回天乏術。警方證實，皮雅蒂達已經有兩名子女，分別由前夫親屬撫養。她目前沒有工作，生活全靠母親每日700泰銖零用錢（約台幣610元）維生。

警方表示，皮雅蒂達當時有酒精反應，目前在醫院接受治療，待其病況穩定後，將進一步偵訊並依法究辦。曾與她同住的友人接受媒體訪問時表示，這樣的人「我以後再也不會跟她當朋友」。該名友人說自己之前就曾懷疑皮雅蒂達懷孕，但皮雅蒂達屢次否認，如今孩子因沒有及時受到照護死亡，令她感到非常心痛。

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