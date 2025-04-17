快訊

花蓮男闖平交道遭撞「身體斷兩截」慘死 鐵公路交通中斷

美股早盤兩樣情！標普500走揚、道瓊重挫逾400點 台積ADR一度漲3.8%

獨／史上首次健保署擬用罕病預備金 補足監獄醫療費缺口

生完就丟！泰女路邊產子棄屍 竟回潑水節狂歡稱「月經來」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為了回到潑水節玩水，竟在產子後將孩子丟在路邊。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子為了回到潑水節玩水，竟在產子後將孩子丟在路邊。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

泰國曼谷日前發生一起震驚社會的人倫悲劇。一名27歲女子在街頭臨盆，想不到她為了狂歡，竟直接在路邊產下嬰兒並棄之不顧，讓孩子當場喪命。女子產子之後，回頭參加潑水節與朋友狂歡，連朋友都看不過去。

The Thaiger報導，今（2025）年4月14日，27歲的皮雅蒂達（Piyathida）到曼谷廊曼區一處社區街頭產子。當地監視器畫面拍下整個過程，皮雅蒂達當時蹲在一輛車子旁邊，直接脫下褲子生孩子。產下嬰兒以後，她直接扯掉胎盤，若無其事地離開現場。

令人髮指的是，皮雅蒂達產後不但沒有求助，下體滿是鮮血仍回到附近跟朋友玩水。雖然朋友發現她下體流血，但皮雅蒂達卻辯稱是月經來潮，一直到失血過多送醫，才坦承自己剛剛產子。

救護人員發現嬰兒時仍有微弱的生命跡象，不過即使緊急施予心肺復甦術，最終仍回天乏術。警方證實，皮雅蒂達已經有兩名子女，分別由前夫親屬撫養。她目前沒有工作，生活全靠母親每日700泰銖零用錢（約台幣610元）維生。

警方表示，皮雅蒂達當時有酒精反應，目前在醫院接受治療，待其病況穩定後，將進一步偵訊並依法究辦。曾與她同住的友人接受媒體訪問時表示，這樣的人「我以後再也不會跟她當朋友」。該名友人說自己之前就曾懷疑皮雅蒂達懷孕，但皮雅蒂達屢次否認，如今孩子因沒有及時受到照護死亡，令她感到非常心痛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰國 潑水節

延伸閱讀

影／跟「GAY蜜」墜入愛河結婚 鋼鐵直女：性生活一樣幸福

未婚夫婚禮10天前跟準岳母私奔 新娘哭訴：存款、金飾都拿走

欲哭無淚…想整性感厚唇卻變香腸嘴 網友補刀：好像水滴魚

嬤拿拖鞋打孫被告發 土耳其80歲老婦恐面臨4年有期徒刑

相關新聞

前十名沒有美國！2025全球智商排行出爐 台灣緊追「這國家」排行第二

《世界人口綜述》公布最新全球智商排名，台灣僅差0.01居第二；另一榜單由中國奪冠，資深媒體人矢板明夫點出背後關鍵。

生完就丟！泰女路邊產子棄屍 竟回潑水節狂歡稱「月經來」

泰國曼谷日前發生一起震驚社會的人倫悲劇。一名27歲女子在街頭臨盆，想不到她為了狂歡，竟直接在路邊產下嬰兒並棄之不顧，讓孩子當場喪命。女子產子之後，回頭參加潑水節與朋友狂歡，連朋友都看不過去。

哥倫比亞黃熱病疫情升溫 政府宣布衛生緊急狀態

哥倫比亞因為致命的黃熱病疫情升溫，政府宣布全國性的衛生及經濟緊急狀態，並敦促民眾在復活節假日期間旅行要接種疫苗並採取預防...

出門耕種卻再也回不了家 印尼55歲婦遭7公尺巨蟒活吞

印尼日前驚傳一起恐怖命案。一名55歲婦人日前在自家菜園耕作，沒想到竟就此離奇失蹤，再也沒有回家。家人焦急地到處搜尋，卻在附近發現一條長達7公尺的巨蟒。蟒蛇被發現時嘴巴撐得非常大，婦人的頭部和上半身已經被吞進蟒蛇的喉嚨，場面駭人至極。

白葡萄酒喝起來都一樣？ 專家曝初學者應試的「4種方向」

許多對葡萄酒感興趣的初學者，常會陷入「不知該如何選擇」、「感覺味道都一樣」的困境。事實上，白葡萄酒的口味有著明顯差異，可以先從4個不同品種的葡萄來做嘗試，找出自己最喜愛的白葡萄酒。

距地球約124光年 科學家發現系外行星存在生命「最有力證據」

天空新聞17日報導，科學家已在一個外星大氣中探測到地球上只有生物體產生的氣體化學痕跡，是迄今太陽系外可能存在生命的最強烈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。