出門耕種卻再也回不了家 印尼55歲婦遭7公尺巨蟒活吞

印尼日前驚傳一起恐怖命案。一名55歲婦人日前在自家菜園耕作，沒想到竟就此離奇失蹤，再也沒有回家。家人焦急地到處搜尋，卻在附近發現一條長達7公尺的巨蟒。蟒蛇被發現時嘴巴撐得非常大，婦人的頭部和上半身已經被吞進蟒蛇的喉嚨，場面駭人至極。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，55歲的瓦西蒂（Wa Siti）日前到自家菜園耕種，後來卻沒有回家。她的兒子賽敏（Saimin）受訪時表示，當天家人外出找人，他看見媽媽平常使用的菜籃被丟在田裡，心裡就覺得有異。

賽敏表示，他一直以來都擔心媽媽會出事，因為田裡常常出現大蟒蛇。不過由於媽媽從小務農，所以一點都不害怕，沒想到這次真的發生意外。

瓦西蒂的另一個兒子拉法魯（La Faru）加入搜索，在附近發現一條長達7公尺的巨蟒。不過當他發現蟒蛇時，也震驚地發現母親已經被蟒蛇攻擊吞食。雖然他立刻求援，但為時已晚。

警方抵達現場後，立刻將瓦西蒂的遺體從蛇口拉出，但瓦西蒂已明顯死亡，臉上還滿是黏液。這並非當地首起巨蟒襲擊事件。2022年10月，一名54歲婦人賈拉（Jahrah）也在耕作時，被近7公尺長的巨蟒活活吞下。