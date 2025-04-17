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索尼世界攝影大賽得獎名單出爐 台灣16歲青年獲青年攝影師獎

中央社／ 倫敦17日專電
台灣青年吳典積在英國倫敦薩默塞特宮廣場比出愛心手勢，獲得年度青年攝影師獎。吳典積說，他說，他感到非常興奮，也很感激有這機會能前來倫敦領獎。圖／中央社
台灣青年吳典積在英國倫敦薩默塞特宮廣場比出愛心手勢，獲得年度青年攝影師獎。吳典積說，他說，他感到非常興奮，也很感激有這機會能前來倫敦領獎。圖／中央社

2025年索尼世界攝影大賽（The Sony World Photography Awards）16日在倫敦公佈得獎名單，17日公開展出。來自台灣的16歲青年吳典積（Daniel Dian-Ji Wu）從11位攝影師中脫穎而出，獲得年度「青年攝影師獎」。吳典積感到非常興奮，也感激有這樣的機會來倫敦領獎。

2025年索尼世界攝影大賽得獎者作品將於4月17日至5月5日在英國倫敦薩默塞特宮（Somerset House）展出，共計有300多件作品和數百張數位顯示圖像。

年度攝影師由英國著名攝影師澤德·尼爾森（ZedNelson）獲得，2025年度傑出貢獻獎由著名美國紀實攝影師蘇珊（Susan Meiselas）獲得，專業組得獎者共有10名。

「青年組」攝影比賽邀請世界各國19歲及以下的攝影師參加，每人限制以一幅作品參賽。索尼表示，這次比賽，可以看到全球各地年輕攝影師在藝術表現上的「技巧和獨創性」。

吳典積表示，他學習攝影已經七年，攝影成為他生活中不可或缺的一部分，得獎對他而言，不僅是專業技術受到肯定，更提醒只要堅持從事他所熱愛的攝影，世界就會為他打開大門。

吳典積目前就讀新北市康橋國際學校，平日熱愛運動，為籃球校隊隊員，他也喜愛拍攝照片和影像。這次得獎照片拍攝於美國南洛杉磯威尼斯海灘（VeniceBeach），照片聚焦於一位滑板運動員躍起到半空中，畫面背景為太平洋，他說：「想表現的是夕陽寧靜之美與年輕滑板運動者所散發的熱情與自由」。

索尼表示，世界攝影比賽倡導包容性和開放性，旨在深入了解當今攝影的多樣性，並聚焦於講述時代故事的攝影師。世界攝影大獎的展覽匯集來自全球各地的攝影老將與新秀的攝影創作，具有藝術交流、世代交疊的多重含意。

在英國倫敦薩默塞特宮攝影展中，台灣青年吳典積站在自己的作品前，他說，他想表現的是夕陽寧靜之美與年輕滑板運動者所散發的熱情與自由。圖／中央社
在英國倫敦薩默塞特宮攝影展中，台灣青年吳典積站在自己的作品前，他說，他想表現的是夕陽寧靜之美與年輕滑板運動者所散發的熱情與自由。圖／中央社

倫敦 攝影師 攝影比賽

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