索尼世界攝影大賽得獎名單出爐 台灣16歲青年獲青年攝影師獎

2025年索尼世界攝影大賽（The Sony World Photography Awards）16日在倫敦公佈得獎名單，17日公開展出。來自台灣的16歲青年吳典積（Daniel Dian-Ji Wu）從11位攝影師中脫穎而出，獲得年度「青年攝影師獎」。吳典積感到非常興奮，也感激有這樣的機會來倫敦領獎。

2025年索尼世界攝影大賽得獎者作品將於4月17日至5月5日在英國倫敦薩默塞特宮（Somerset House）展出，共計有300多件作品和數百張數位顯示圖像。

年度攝影師由英國著名攝影師澤德·尼爾森（ZedNelson）獲得，2025年度傑出貢獻獎由著名美國紀實攝影師蘇珊（Susan Meiselas）獲得，專業組得獎者共有10名。

「青年組」攝影比賽邀請世界各國19歲及以下的攝影師參加，每人限制以一幅作品參賽。索尼表示，這次比賽，可以看到全球各地年輕攝影師在藝術表現上的「技巧和獨創性」。

吳典積表示，他學習攝影已經七年，攝影成為他生活中不可或缺的一部分，得獎對他而言，不僅是專業技術受到肯定，更提醒只要堅持從事他所熱愛的攝影，世界就會為他打開大門。

吳典積目前就讀新北市康橋國際學校，平日熱愛運動，為籃球校隊隊員，他也喜愛拍攝照片和影像。這次得獎照片拍攝於美國南洛杉磯威尼斯海灘（VeniceBeach），照片聚焦於一位滑板運動員躍起到半空中，畫面背景為太平洋，他說：「想表現的是夕陽寧靜之美與年輕滑板運動者所散發的熱情與自由」。