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韓食品公司在美註冊餃子外觀專利 律師警告中國企業小心侵權

香港01／ 撰文：莊勁菲
水餃示意圖。 圖／ingimage
水餃示意圖。 圖／ingimage

美國專利商標局（USPTO）網站顯示，韓國CJ第一製糖公司（簡稱CJ公司）在美國註冊的餃子（Dumpling）外觀專利，獲得批准。有大陸律師提醒，中國企業在美國銷售的餃子若符合專利列明的外貌特徵，可能會構成侵權。

陸媒《封面新聞》周三（4月16日）查閱美國專利商標局網站發現，韓國CJ公司在美國申請的餃子外觀專利獲得通過，該餃子外觀專利申請日期為2023年2月24日，生效日期是4月8日，專利保護期限是15年。

申請文件引用的是韓國的專利優先權，即現在韓國申請專利，再到國外申請。而獲批的外觀專利，形狀、包法與一般中國餃子類似。

青楓（廣州）管理諮詢有限公司市場總監鍾健龍表示：「CJ公司分別在日本、韓國、美國及世界產權組織都註冊了名為『餃子』的外觀專利。」

他亦表示，申請該專利更多地屬於行銷噱頭，實際廣告效應遠超設計的價值：「侵權風險較小，美國專利強調新穎性和創造性，這兩者他都不兼備......只要提供早一年的在先證據，就可以無效掉對方的專利。」

鍾健龍提醒，一旦陷入侵權糾紛，律師費成本可能要數萬美金。「小企業若不想陷入侵權糾紛，最好還是避免使用這類形狀。」

2025年4月16日，美國專利商標局網站顯示，韓國CJ公司在美國申請的餃子外觀專利獲得通過，申請日期為2023年2月24日，生效日期是4月8日，專利保護期限是15年。（《封面新聞》圖片）
2025年4月16日，美國專利商標局網站顯示，韓國CJ公司在美國申請的餃子外觀專利獲得通過，申請日期為2023年2月24日，生效日期是4月8日，專利保護期限是15年。（《封面新聞》圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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