白葡萄酒喝起來都一樣？ 專家曝初學者應試的「4種方向」
許多對葡萄酒感興趣的初學者，常會陷入「不知該如何選擇」、「感覺味道都一樣」的困境。事實上，白葡萄酒的口味有著明顯差異，可以先從4個不同品種的葡萄來做嘗試，找出自己最喜愛的白葡萄酒。
根據日媒「yahoo」報導，一位獲日本侍酒師協會認定的葡萄酒專家「KOZE（小澤）」，分享了適合初學者理解差異的4種葡萄酒類別，包含清爽甜口、香氣華麗、香氣清爽以及口味濃郁等，希望能幫助大家挑選自己喜愛的口味。
一、清爽甜口的白葡萄酒
葡萄酒的味道大部分取決於葡萄品種和釀造產地，若是不喜歡酒味太重的人，可以選擇「麝香葡萄」此品種，其華麗清新的香氣、搭配合適的酸味，常被釀成休閒且容易飲用的風格。他特別推薦MICHELE CHIARLO NIVOLE MOSCATO D’ASTI（玫瑰香細緻甜白葡萄酒），裡面含有白花、鼠尾草、葡萄柚、白桃等香氣，口感溫和清爽，輕微的氣泡讓酒感更加細緻。
二、香氣華麗的白葡萄酒
「格烏茲塔明那」是一種芳香型葡萄，以獨特的荔枝香氣聞名，色澤由淺黃至深金黃色，酒精含量高、酸度則較低。他推薦Cono Sur Bicicleta Reserva Gewürztraminer（格烏茲塔明那白酒），雖然口感較為辛辣，但清新細緻的花香和果香交融後，呈現出豐滿、甜美的形象。
三、香氣清爽的白葡萄酒
對於喜愛清爽類型口味，最適合飲用紐西蘭「長相思」品種的葡萄酒。這種葡萄酒含有獨特的柑橘香味，且蘊藏像是青草、香草般的清爽香氣，不像格烏茲塔明那那麼華麗，長相思更能凸顯出葡萄酒的酸味。
四、口味濃郁的白葡萄酒
常見的葡萄酒除了釀造於木桶，有些也會放在不鏽鋼材質內。他最後推薦的這款「Beurré」是將夏多內葡萄浸泡在木桶中，使其充滿新鮮濃郁的奶油味，同時也帶有杏子、香草等香氣，喝起來不僅口感滑順，味道也非常濃郁，適合搭配烤魚、開胃菜一同享用。
小澤表示，剛開始品嚐葡萄酒時，分不出差異其實是正常的，但若能夠依照分類區分比較，找到不同的香氣和味道，便能逐漸了解自己喜好的種類，更認識「白葡萄酒」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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