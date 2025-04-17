快訊

檢調辦罷免連署！ 蔣萬安赴北檢聲援 ：立法院應推動倒閣

NHK未來招牌！人氣主播傳不倫戀 日媒曝已婚男拋棄孕妻和她同居

「就是要待北檢前」集結數百人超火爆 國民黨發言人楊智伃被舉牌警告

白葡萄酒喝起來都一樣？ 專家曝初學者應試的「4種方向」

聯合新聞網／ 綜合報導
侍酒專家分享4種適合初學者挑選白酒的方向。示意圖／ingimage
侍酒專家分享4種適合初學者挑選白酒的方向。示意圖／ingimage

許多對葡萄酒感興趣的初學者，常會陷入「不知該如何選擇」、「感覺味道都一樣」的困境。事實上，白葡萄酒的口味有著明顯差異，可以先從4個不同品種的葡萄來做嘗試，找出自己最喜愛的白葡萄酒。

根據日媒「yahoo」報導，一位獲日本侍酒師協會認定的葡萄酒專家「KOZE（小澤）」，分享了適合初學者理解差異的4種葡萄酒類別，包含清爽甜口、香氣華麗、香氣清爽以及口味濃郁等，希望能幫助大家挑選自己喜愛的口味。

一、清爽甜口的白葡萄酒

葡萄酒的味道大部分取決於葡萄品種和釀造產地，若是不喜歡酒味太重的人，可以選擇「麝香葡萄」此品種，其華麗清新的香氣、搭配合適的酸味，常被釀成休閒且容易飲用的風格。他特別推薦MICHELE CHIARLO NIVOLE MOSCATO D’ASTI（玫瑰香細緻甜白葡萄酒），裡面含有白花、鼠尾草、葡萄柚、白桃等香氣，口感溫和清爽，輕微的氣泡讓酒感更加細緻。

二、香氣華麗的白葡萄酒

「格烏茲塔明那」是一種芳香型葡萄，以獨特的荔枝香氣聞名，色澤由淺黃至深金黃色，酒精含量高、酸度則較低。他推薦Cono Sur Bicicleta Reserva Gewürztraminer（格烏茲塔明那白酒），雖然口感較為辛辣，但清新細緻的花香和果香交融後，呈現出豐滿、甜美的形象。

三、香氣清爽的白葡萄酒

對於喜愛清爽類型口味，最適合飲用紐西蘭「長相思」品種的葡萄酒。這種葡萄酒含有獨特的柑橘香味，且蘊藏像是青草、香草般的清爽香氣，不像格烏茲塔明那那麼華麗，長相思更能凸顯出葡萄酒的酸味。

四、口味濃郁的白葡萄酒

常見的葡萄酒除了釀造於木桶，有些也會放在不鏽鋼材質內。他最後推薦的這款「Beurré」是將夏多內葡萄浸泡在木桶中，使其充滿新鮮濃郁的奶油味，同時也帶有杏子、香草等香氣，喝起來不僅口感滑順，味道也非常濃郁，適合搭配烤魚、開胃菜一同享用。

小澤表示，剛開始品嚐葡萄酒時，分不出差異其實是正常的，但若能夠依照分類區分比較，找到不同的香氣和味道，便能逐漸了解自己喜好的種類，更認識「白葡萄酒」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

氣泡酒 葡萄酒

延伸閱讀

身心舒暢的快感 專家告訴你為何排便讓你如釋重負與幸福感

腸活專家推薦喝一款「神奇飲料」：增加腸道好菌還能抗憂鬱

美關稅恐釀新風險 葡萄酒去年消費量創60年新低

車內常見1物竟藏毒！專家警告：夏天特別危險「罹癌風險增」

相關新聞

韓食品公司在美註冊餃子外觀專利 律師警告中國企業小心侵權

美國專利商標局（USPTO）網站顯示，韓國CJ第一製糖公司（簡稱CJ公司）在美國註冊的餃子（Dumpling）外觀專利，獲得批准。有大陸律師提醒，中國企業在美國銷售的餃子若符合專利列明的外貌特徵，可能會構成侵權。

納粹反共錯了嗎？極權歷史符號表達政治不滿

當一個象徵極權、迫害與種族滅絕的符號，在民主社會被用來表達對不同政治立場的不滿時，作為民主社會的公民應該如何理解這樣的表達方式？而這樣的行為背後，又反映了什麼樣的歷史記憶問題？

出門耕種卻再也回不了家 印尼55歲婦遭7公尺巨蟒活吞

印尼日前驚傳一起恐怖命案。一名55歲婦人日前在自家菜園耕作，沒想到竟就此離奇失蹤，再也沒有回家。家人焦急地到處搜尋，卻在附近發現一條長達7公尺的巨蟒。蟒蛇被發現時嘴巴撐得非常大，婦人的頭部和上半身已經被吞進蟒蛇的喉嚨，場面駭人至極。

白葡萄酒喝起來都一樣？ 專家曝初學者應試的「4種方向」

許多對葡萄酒感興趣的初學者，常會陷入「不知該如何選擇」、「感覺味道都一樣」的困境。事實上，白葡萄酒的口味有著明顯差異，可以先從4個不同品種的葡萄來做嘗試，找出自己最喜愛的白葡萄酒。

前十名沒有美國！2025全球智商排行出爐 台灣緊追「這國家」排行第二

《世界人口綜述》公布最新全球智商排名，台灣僅差0.01居第二；另一榜單由中國奪冠，資深媒體人矢板明夫點出背後關鍵。

距地球約124光年 科學家發現系外行星存在生命「最有力證據」

天空新聞17日報導，科學家已在一個外星大氣中探測到地球上只有生物體產生的氣體化學痕跡，是迄今太陽系外可能存在生命的最強烈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。