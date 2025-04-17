泰國潑水節「神秘嘉賓」曝光！ 1舉動炒熱全場氣氛

潑水節又稱為「宋干節」，是泰國的傳統新年，每年都吸引不少國外遊客共襄盛舉。今年從4月12日開始，展開為期5天的慶祝，其中古城「大城（Ayutthaya）」更是出動十多頭大象來炒熱氣氛，活動現場相當熱鬧。

根據「芭堤雅郵報」報導，這次在潑水節出動的大象，身上裝飾著各式各樣繽紛的花卉圖案，其實這是來自大城府的省徽「塞斯巴尼亞花」，大象透過鼻子噴水來與遊客互動，在炎熱夏日中，展現出令人耳目一新的降溫方式。

除了噴水之外，大象也會伴隨著現場音樂，表演簡短的舞蹈動作，揮動自己的鼻子、拍打耳朵，配合音樂節奏搖擺舞動，在潑水節中增添更多亮點。

大城被聯合國教科文組織列為世界遺產之城市，大象在大城中也非常受歡迎，潑水節不僅讓遊客更加認識傳統文化，也象徵了淨化、崇敬和帶來好運，祈求未來一年能更加繁榮。