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前十名沒有美國！2025全球智商排行出爐 台灣緊追「這國家」排行第二

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
近期「世界人口綜述（World Population Review）」公布了「2025全球智商排名」，台灣以僅差0.01分的微弱差距，屈居第二，僅次於日本。圖／AI生成
近期「世界人口綜述（World Population Review）」公布了「2025全球智商排名」，台灣以僅差0.01分的微弱差距，屈居第二，僅次於日本。圖／AI生成

近期「世界人口綜述（World Population Review）」公布了「2025全球智商排名」，台灣以僅差0.01分的微弱差距，屈居第二，僅次於日本。觀察前十名，日本、台灣、新加坡、香港、中國、南韓等亞洲國家與城市包辦前六名，歐洲的白俄羅斯、芬蘭、列支敦斯登與德國則緊追其後。

這份榜單曝光後也引發網友熱烈討論，有人感嘆「我還是不太相信台灣人智商 XD」、「日本人真的人人都超聰明」，也有網友反酸「智商第二，薪水最低，民不聊生」、「台灣人被詐騙金額都動搖國本了！還智商？」

出生順序影響智力？專家解密排行與家庭資源的關係

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，彙整近半年（2024/10/14～2025/4/14）「智商」相關討論，發現網友除了在政治議題中頻繁提及此詞外，「遺傳、孩子、教育、比較、父母」等字眼也出現頻率極高，反映出網友對智力來源與成因的高度關注。

胸腔暨重症專科醫師黃軒過去在臉書專頁曾引用美國、英國與德國的大型研究，探討「出生順序與智商」的關聯。他指出，排行老大的孩子在智力測驗中通常略高於弟妹，平均差距約1至2分。研究認為，這是因為第一胎能獲得更多教育資源與關注，加上常扮演「領導者」或「老師」角色，有助於刺激智力發展。不過研究也提醒，排行並非絕對因素，後天環境與學習刺激同樣關鍵，這些差異對未來成就的實質影響其實相當有限。

國際IQ榜單中國奪冠　矢板明夫質疑「可信嗎？」

除了「世界人口綜述」，「國際IQ登記處」也在今年1月1日公布各國平均IQ的最新排名。該網站統計2024年來自127國、超過135萬筆同一測驗資料，其中83.18％的國家與前一年分數差異不超過2分，整體變動幅度不大。

根據該網站數據，中國以平均智商107.19高居榜首，南韓、日本、伊朗與新加坡緊追在後，分列第2至第5名；俄羅斯排名第6，美國則以99.74分位居第30名。網站說明指出，擁有完善醫療體系、鼓勵智力活動及健康飲食習慣的國家，平均智商普遍較高，但此一統計方法與測驗基礎也引發部分學者與媒體人的質疑。

日本資深媒體人矢板明夫便曾於臉書專頁發文表示，自己從未聽過這個單位，也不清楚其測驗方式與樣本來源。他更質疑是否背後存在特定政治資助，直言：「如果是中國人看到了這篇文章，一定很高興，很多小粉紅可能會振臂高呼『厲害了，我的國』」。

他分享自身過去在中國的生活經驗，指出在日常生活中確實能感受到中國人的「聰明」，但往往與「如何欺騙他人」相關。他以中國古代兵書《三十六計》為例，其中包含「瞞天過海」、「借刀殺人」、「趁火打劫」、「聲東擊西」等戰術，表示不少中國人真的將這些策略實踐於日常生活中。矢板明夫說明，有位日本朋友剛到北京工作時，就被中國同事「熱情教學」如何坐車逃票不被抓，讓他驚訝不已。

最後，矢板明夫也表示，很多中國人雖然聰明，但生活未必幸福；因為一旦人們把大部分精力都花在「如何騙人」與「如何防止被騙」上，就難以真正擁有智慧。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年10月14日至2025年04月14日。2024/10/14～2025/4/14
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『智商』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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