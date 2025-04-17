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波多黎各全島大停電！逾140萬戶摸黑 復電恐需72小時

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
波多黎各16日全島大停電，逾140萬戶受影響。路透
波多黎各16日全島大停電，逾140萬戶受影響。路透

波多黎各當地時間16日發生大規模停電，全島發電廠一度全面停擺，導致超過140萬用戶沒電可用，復電作業可能需要72小時，已緊急啟動備用電力機組，並針對事故原因展開調查。

紐約時報報導，波多黎各電力局執行主任科隆（Josué Colón）16日下午在記者會中指出，初步研判事故源於下午12時38分，一處鄰近輸電線路的問題所引發。他表示，恢復供電的作業將持續至17日甚至更晚，並坦言「今天之內不可能完全恢復供電」，稱部分發電廠已陸續重啟，官方表示已有約7%用戶恢復供電。

此次停電也引發交通大亂。由於多處交通號誌燈失效，交通警察被迫上街指揮車流，市區道路嚴重擁塞。不少居民趕往加油站購買燃料，以便啟動備用發電機。首都聖胡安的都會列車系統也因此停擺，乘客被迫下車，沿著高架橋徒步離開。

此外，全島最大購物中心「美洲廣場」（Plaza Las Américas）也因停電，多數店鋪被迫歇業，營運大受影響。

能源配送公司LUMA Energy能源管理與輸電營運中心主任索托（Gary Soto）在記者會表示，這次復電作業可能需時最長達72小時。發電公司Genera營運副總裁埃爾南德斯（Daniel Hernández）則指出，受惠於新投資的快速啟動系統，部分機組預計可比以往更快恢復運轉。

Genera公司稱，「全島發電廠突發性同時離線，造成大規模停電。」Luma Energy當日晚間也發布聲明稱，初步研判停電原因可能為「保護系統故障」，並指出波多黎各西部一段輸電線受植物過度生長影響，也可能導致後續異常。

波多黎各總督龔薩雷斯（Jenniffer González Colón）表示，「我們的電力輸電系統出現如此大規模故障，完全不可接受。」她上月接受電台訪問時曾警告，今夏波多黎各恐將出現多次限電，因目前備用發電容量不足以應付夏季尖峰用電需求。

美聯社報導，68歲男子胡爾塔斯（Orlando Huertas）批評政府沒有採取足夠措施解決長期停電問題，認為「這完全是一場災難」。69歲女子拉米瑞茲（Alma Ramírez）則對於頻繁停電感到相當沮喪。

波多黎各人口約320萬人，貧困率超過40%，並非每名居民都買得起發電機或太陽能板，且在2017年瑪莉亞颶風侵襲後，島上就面臨嚴重電網問題。

近年來，波多黎各多次發生大規模停電，最近一次發生在去年12月31日跨年夜之際，當時也造成全島停電，歷時數日才全面復電。

停電 波多黎各 記者會

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