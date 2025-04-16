日本首季遊客逾1000萬人次 台灣人消費額居第2

普契尼（Giacomo Puccini）的最後一部歌劇《杜蘭朵公主》無疑是歌劇院舞台上最頻繁被演出的劇目之一，其中的詠嘆調〈無人能睡〉（見註解）更可謂是最膾炙人口的旋律之一。但若細究其劇情與背景設定，《杜蘭朵公主》卻明顯充斥著許多狗血又不合理的地方，也呈現著19世紀末至20世紀上半葉歐洲對中國的「東方主義式想像」，意即以片面的資訊將所謂的「東方」，乃至於其他「非西方」世界想像成一個古老、神秘，且不隨歷史進程改變而演進的一個沒有歷史的群體。

2025-04-16 15:22