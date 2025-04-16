日本首季遊客逾1000萬人次 台灣人消費額居第2
日本政府觀光局（JNTO）今天公布，今年3月訪日遊客349萬7600人次，單月人數創新高，年增13.5%，連續6個月都逾300萬人次；1至3月遊客累計逾1000萬人次，是首次第一季就突破1000萬人次。另據統計台灣遊客消費額居第2。
日本朝日新聞報導，今年1至3月訪日遊客共1053萬7300人次，年增23.1%；以韓國遊客250萬6100人次居首，其次是中國236萬4900人次、來自台灣則為162萬3600人次。
今年3月以韓國遊客最多，為69萬1700人次，年增4.3%。中國遊客66萬1700人次，年增46.2%；台灣遊客為52萬2900人次，年增7.9%。
另日本觀光廳（Japan Tourism Agency）公布，今年1至3月訪日遊客的旅行消費額達2兆2720億日圓（約新台幣5266億元），比去年同期增28.4%。
其中，中國遊客消費5443億日圓居最多，占整體24%。其次是台灣遊客3168億日圓、韓國遊客2824億日圓。
日本經濟新聞報導，今年1至3月的消費額雖然比上季略減，但仍處於高水準。未來令人擔憂的情況有美國總統川普（Donald Trump）政府採行的關稅政策，如果造成全球經濟減速，支撐日本經濟的觀光消費可能低落。
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