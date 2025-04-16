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越南警方破獲假奶粉集團 近600款市面流通4年

中央社／ 河內16日專電

越南警方近日破獲一起大規模生產假奶粉的案件，共計近600款奶粉含量不足的假奶粉在市面上流通長達4年。不少越南家長人心惶惶，憂心對小孩的生長發育造成不良影響。

網路媒體越南快訊（Vn Express）報導，黃孟河（Hoang Manh Ha）及武孟強（Vu Manh Cuong）觀察到市場對奶粉需求日增，共同出資在2021年8月創立Rance Pharma與Hacofood兩品牌，專門生產假奶粉。

調查指出，黃孟河與武孟強的假奶粉工廠設於河內市郊區，為利於販售，還和多人合資共計成立9家企業，構成一個完整的生產及銷售「生態系」。直到11日遭警方破獲，假奶粉已在市面上流通近4年。

警方調查，以黃孟河與武孟強為首的不法集團共計生產573款奶粉，標榜對糖尿病患、腎衰竭患者、早產與體重不足嬰兒、孕婦等族群有益。近4年期間非法營收將近5000億越南盾（約新台幣6.27億元）。

警方檢驗結果顯示，這些奶粉含量低於產品自身公布的70%，已構成假奶粉要件。此外，產品標示成分還包含燕窩萃取物、冬蟲夏草、夏威夷豆粉等，實際上根本未有上述成分，而是用廉價原料與添加劑替代。

33歲的海陽省民眾黃秋蓮（Hoang Thu Lien）獲知自己的小孩一直以來都喝假奶粉整個人愣在原地，「我整晚都睡不著，看著孩子，我的內心很自責」。黃秋蓮的孩子自1歲半就開始喝假奶粉，迄今已將近兩年。

她說，自己為孩子挑了這款適合1至6歲兒童喝的奶粉，廣告宣稱專門針對食慾不振、成長緩慢需補充營養的兒童，且許多成分都是紐西蘭進口的，每桶奶粉要價46萬越南盾（新台幣約578元）。

除了生產假奶粉，警方調查顯示，這些生產假奶粉的企業還涉嫌逃漏稅，造成國家財政逾2800億越南盾損失。越南警方以「生產、販售假冒食品」與「違反會計規定造成嚴重後果」罪將嫌犯移送法辦。

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