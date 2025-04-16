快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

南韓警察傳事故！20多歲員警射擊訓練時「頭部受傷」 送醫後不治

中央社／ 首爾16日專電
圖為南韓警方經過憲法法院正門。圖僅示意，美聯社
圖為南韓警方經過憲法法院正門。圖僅示意，美聯社

南韓釜山警察廳今天進行例行射擊訓練中發生事故，一名巡警因此頭部受傷，送醫後不治。

釜山警察廳表示，事故發生在今天中午12時20分左右，當時機動部隊正在進行一年兩次的例行射擊訓練，一名20多歲員警頭部受傷，送醫時已失去意識，最終在下午4時14分不治身亡。

據事後檢查監視器畫面，這名員警在訓練中突然彎曲手臂，做出查看彈膛的動作，之後便倒下。釜山警察廳在事故發生後已全面中斷射擊訓練，正在調查詳細事發原因。

南韓 監視器 警察

延伸閱讀

影／台鐵、高鐵駕艙加裝監視器 交長支持並加強和駕駛溝通

影／高鐵列車旅客背包行動電源爆炸引發驚慌 1人手臂燙傷

基隆凌晨3車追撞離奇車禍釀2輕重傷 其中1人無生命跡象

現場畫面曝光！南韓輕軌工地發生坍塌事故 仍有1人失聯搜救中

相關新聞

音樂中固化的歐洲中心主義：仍在演出「野蠻東方」的《杜蘭朵公主》

普契尼（Giacomo Puccini）的最後一部歌劇《杜蘭朵公主》無疑是歌劇院舞台上最頻繁被演出的劇目之一，其中的詠嘆調〈無人能睡〉（見註解）更可謂是最膾炙人口的旋律之一。但若細究其劇情與背景設定，《杜蘭朵公主》卻明顯充斥著許多狗血又不合理的地方，也呈現著19世紀末至20世紀上半葉歐洲對中國的「東方主義式想像」，意即以片面的資訊將所謂的「東方」，乃至於其他「非西方」世界想像成一個古老、神秘，且不隨歷史進程改變而演進的一個沒有歷史的群體。

南韓警察傳事故！20多歲員警射擊訓練時「頭部受傷」 送醫後不治

南韓釜山警察廳今天進行例行射擊訓練中發生事故，一名巡警因此頭部受傷，送醫後不治

月球遠側土壤乾燥 坑中蘊藏大量冰凍水

月球兩側的水含量大不同，土壤坑中竟蘊藏豐富冰凍水！中國嫦娥六號去年完成人類史上首次月球背面採樣，調查發現月球的的遠側表面為乾燥土壤，每公克土壤的含水量估計不到1.5微克。然而，科學家強調，隕石坑中卻蘊藏著大量的冰，未來可形成珍貴的冰凍水。

運沙船菲律賓水域翻覆 1中國船員死亡10人失聯

菲律賓海岸防衛隊今天報告，一艘運沙船在菲律賓中部水域翻覆，船上人員1死10失聯，搜救行動仍在進行中

大屠殺後的孩子們：集中營倖存者如何平安長大？

歷史學家 Rebecca Clifford 在 「倖存者：大屠殺後孩子們的生活」 一書中指出，許多集中營倖存的孩子在成年後仍然受創傷後壓力症候群（PTSD）折磨

衣架戰爭！中國夫婦在羅馬遭行刑式槍殺 疑華商黑幫搶地盤

一對中國夫婦14日晚間在羅馬街頭遭到近距離開槍擊斃，義大利檢方初步研判，可能是義大利華人紡織業者為爭奪物流地盤，衍生所謂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。