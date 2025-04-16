南韓警察傳事故！20多歲員警射擊訓練時「頭部受傷」 送醫後不治
南韓釜山警察廳今天進行例行射擊訓練中發生事故，一名巡警因此頭部受傷，送醫後不治。
釜山警察廳表示，事故發生在今天中午12時20分左右，當時機動部隊正在進行一年兩次的例行射擊訓練，一名20多歲員警頭部受傷，送醫時已失去意識，最終在下午4時14分不治身亡。
據事後檢查監視器畫面，這名員警在訓練中突然彎曲手臂，做出查看彈膛的動作，之後便倒下。釜山警察廳在事故發生後已全面中斷射擊訓練，正在調查詳細事發原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言