運沙船菲律賓水域翻覆 1中國船員死亡10人失聯
菲律賓海岸防衛隊今天報告，一艘運沙船在菲律賓中部水域翻覆，船上人員1死10失聯，搜救行動仍在進行中。
報告稱，運沙船Hong Hai 16昨天下午5時20分在西明多羅省（Occidental Mindoro）黎薩鎮（Rizal）水域翻覆，事發時海象不算惡劣，海防隊接獲通報後，立即出動快艇到場搜救，同時也查看漏油污染環境的可能性。
這艘運沙船上有25名船員，其中13人為菲籍、12人為中國籍，已證實1名中國人死亡，有6名菲人和8名中國人獲救。
船上尚有10人下落不明，分別為7名菲人和3名中國人。
菲律賓海防隊說，這艘運沙船側翻呈半沉沒狀態，失聯船員可能受困於引擎室，搜救行動仍在進行中，特別行動組已在準備潛水與水下切割作業。
另一方面，根據ABS-CBN新聞網取得的漁民手機影片，附近漁民發現運沙船開始傾斜，立即出船救人，影片中可以看到落水船員被漁民救起。
ABS-CBN新聞網引述當地官員報導說，沒有人知道這艘船的到來，大家都很訝異。
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