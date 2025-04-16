大阪世博直擊／TECH WORLD 開展後超吸睛 已成人氣主題館

睽違5年的國際盛會「2025大阪‧關西世博會」，4月13日在日本大阪盛大登場，TECH WORLD館以「連結世界 共創未來美好生活」為主題，規劃「生命」、「自然」及「未來」三大劇場設計吸睛，才開展三天已經成為園區內高人氣排隊展館。

TECH WORLD館由玉山群山為主軸設計，在園區很容易被看到，吸引參訪民眾想要前去一探究竟，館區外觀採用可回收金屬環保綠建材，外觀藉由金屬板切折出有如群峰蜿蜒之山稜折線，產生山之陰影面及向陽面；尤其，白天有陽光時會反射陽光，閃耀著迷人的光芒，館內還賣台灣的珍珠奶茶、還有台灣特有的農產品等，可以讓前來的民眾對台灣好山、好水有更多的認識。

TECH WORLD館策展理念是「共好」，共好是一種價值，也是一種態度，更可以是一個解決方案，它讓美好的生活得以實現。TECH WORLD館從生命的多元包容展現人與人共好的價值；從與自然共好，呈現台灣好山好水好養生的環境；從科技發展呈現台灣在半導體供應鏈的關鍵性腳色，也願與世界共創未來美好生活之意。

入園後會帶上智能手環，會走過蘭花小徑，呈現蝴蝶與蘭花的虛實共演觀察，這個手環會記錄參觀者對於三個劇場的感受，這些感受的數據將產生一個專屬的心動曲線，並藉此向每位參觀者推薦一個專屬來台灣觀光旅程，將感動帶回家。

進入館區後，會走入生命劇場，這是一個跨媒體互動展演，全球首創花株互動整合系統，將560支互動裝置同步顯示畫面，並透過靈活的機械運動形成花朵隨風擺動或魚群跳躍，讓科技產品搖身一變，如同花海般地律動，並搭配跨媒體互動展演，重現臺灣多元包容的生態樣貌。

接著來到自然劇場，360度環形螢幕六感體驗的臨場感動，使用11台高畫質4K雷射投影機及弧形牆面投影，透過無縫與高對比的視覺效果，搭配屬於臺灣的氣味，為參觀者帶來更深刻的臨場感動。

第三則是進入未來劇場，互動及立體影像技術，使用13公尺寬2.4公尺高的Mini LED超長型螢幕，搭配動態互動感測及立體影像技術，帶領參觀者走入未來美好生活。