衣架戰爭！中國夫婦在羅馬遭行刑式槍殺 疑華商黑幫搶地盤

一對中國夫婦14日晚間在羅馬街頭遭到近距離開槍擊斃，義大利檢方初步研判，可能是義大利華人紡織業者為爭奪物流地盤，衍生所謂「衣架戰爭」，義大利華裔黑社會問題恐逐漸擴大。

義大利警方宣布，一對中國夫婦14日晚間在羅馬的普內斯汀納路（via Prenestina）上遭到槍殺，當時兩人正騎著自行車回家，就在即將抵達住家幾公尺處，被騎著摩托車的兇手近距離開槍射擊後腦勺。

安莎（ANSA）等多家義大利媒體報導，義大利托斯卡尼大區的普拉托（Prato）擁有大量中國紡織業者。普拉托當地檢察官指出，近2、3年來，中國犯罪組織為了爭奪紡織物流業的壟斷權，展開所謂的「衣架戰爭」，這可能是導致這對中國夫婦在羅馬被槍殺的原因。

死亡的男子53歲，妻子38歲，檢方初步研判是一起報復性仇殺，與義大利內發生的多數華人刑案脈絡相同，近年相關案件數據增加，改變了數十年來穩定的結構。

檢方研判，這對中國夫婦遭殺害，應跟同業聯盟之間爭奪地盤有關，目前這種中國紡織商搶物流地盤的戰爭正在整個歐洲蔓延，鬥爭中心就是義大利紡織重鎮普拉托。

調查顯示，被害的張姓男子綽號阿生（Asheng），是2018年「中國卡車案」（China Truck）的主要被告之一，此案由佛羅倫斯反黑手黨局主導調查，特別針對中國黑幫非法販運衣物到普拉托。

調查顯示，在托斯卡尼大區存在華人黑幫高層人物，串聯全歐洲，並與中國有直接聯繫。

報導指出，遭槍殺的張姓中國男子（英文拼音Zhang Dayong），與托斯卡尼檢方正調查的一個中國犯罪組織張姓主腦（英文拼音Zhang Naizhong），兩人擁有親密合作關係；此中國犯罪組織從去年開始似乎不斷遭到攻擊。

報導指出，義大利普拉托地區犯罪狀況在近幾個月內不斷升級，發生暴力攻擊、謀殺未遂事件等，此外，在義大利托斯卡納、西班牙馬德里和巴黎的華商公司也都曾傳出縱火事件。