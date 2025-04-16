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美地質調查所：菲律賓南部外海5.6地震 暫無災情

中央社／ 馬尼拉16日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓南部外海今天發生規模5.6地震，尚無災情傳出。

美國地質調查所表示，地震發生在民答那峨島（Mindanao）外海，震源深度約30公里。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）評估震央在麥杜姆鎮（Maitum）西南方約43公里處。這座小鎮位於山區，人口稀少。

地方當局告訴法新社，初步顯示地震未造成重大災情。

地震 美國 菲律賓

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