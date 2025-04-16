美地質調查所：菲律賓南部外海5.6地震 暫無災情

這是一部從德國人文主義知識分子的視野來反思取消文化的作品。當代取消文化的原產地是美國，其內涵一言以蔽之，就是在如今社群平台的時代裡透過集體抵制的手段，讓一系列引發爭議的言論者失去平台曝光的機會，而這些言論則涉及種族主義、厭女、恐同、恐跨性別、反猶太等仇視性意涵，無論是明文表達的，抑或只是言辭下的弦外之音。

2025-04-15 17:45