藍源太空遊女團 返回地球
亞馬遜創辦人貝佐斯旗下藍源公司的新謝帕德號，14日完成美國史上首次由全女性成員組成的「太空遊」，平安返回地球。
根據藍源的現場直播，新謝帕德號在美東時間14日9時31分，從德州西部的發射場升空，飛至海拔100公里處、國際公認為太空邊緣的「卡門線」，隨後成員搭乘的太空艙與火箭分離，自主飛行數分鐘，在到達最高點後開始降落，在降落傘等裝置的緩衝作用下平安返回地表，整趟飛行歷時約11分鐘。
這次太空遊是由貝佐斯的未婚妻桑切斯領軍，六名成員還包括哥倫比亞廣播公司主持人金恩、前美國太空總署科學家鮑伊、民權人士阿曼達．阮和製片人弗林。
這是1963年蘇聯女太空人泰瑞絲可娃獨自執行任務以來，首次全女性太空飛行，也是新謝帕德號第31次的太空任務，與第11次的載人飛行。
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