快訊

北捷驚傳隨機砍人…醫籲看清加害人五大徵兆 這站姿候車較安全

科技園區半導體公司工程師陳屍無塵室 同事驚見已死亡多時

北捷石牌站月台揮刀…女嫌情緒不穩送醫觀察 被害婦「背傷3公分」

歐盟氣候年報：歐洲又熱又旱又雨 東西差異巨大

中央社／ 布魯塞爾15日專電

根據歐盟氣候年報，2024年除了是歐洲有記錄以來最熱一年，半片大陸都破高溫記錄，而且西歐創下罕見的降雨，東歐則出現極端乾旱，暴風雨和水災共奪走335條人命。

歐洲聯盟（EU）旗下氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）和聯合國世界氣象組織（WMO）今天發布年度合作報告，指出歐洲是洪水風險預測成長最高的地區之一，且攝氏1.5度的全球暖化可能導致歐洲每年因極端高溫而死亡3萬人。

該報告的各種指標都反映出2024年的歐洲有多熱，例如海面溫度（SST）年平均達攝氏13.73度，創下較平均值高出攝氏0.7度的記錄，尤其地中海更高出平均值攝氏1.2度；全年出現「強烈」、「非常強烈」和「極端熱負荷」的天數都是有記錄以來第2高。

還有，歐洲土地霜凍日不到90天的面積占69%，是有記錄以來最大，遠高於平均值50%；斯堪地那維亞和北極區斯瓦巴群島（Svalbard archipelago）的冰川融化損失程度也創下最高記錄。

歐盟年報也顯示東西歐極端氣候的差異甚大，去年東歐民眾感受到特別乾燥、日曬和炎熱天氣，西歐民眾則有更濕、多雲和較少炎熱的體驗。西歐降雨量在去年成為1950年以來最多的10個年度之一。

歐洲去年氣候的東西差異，反映在溫度、降雨、土壤濕度、持續日照、太陽輻射等指標上，也使得東西歐的河川流量出現大落差。去年是歐洲自2013年以來水災廣度最大的一年，30%河川網絡超過洪水高標線，影響逾40萬人。

在許多惡化的氣候指標之外，或許較能欣慰的是太陽、風力、水力等再生能源在2024年也創新高，占歐洲總發電量的45%。

歐盟 洪水 高溫

延伸閱讀

川普拉近歐中關係 貿易轉向和產能過剩才是真障礙

華府智庫專家：美關稅重拳促北京重燃入CPTPP興趣

歐盟將增加金援巴勒斯坦自治政府 3年近600億

「具特殊意義」西班牙總理訪陸晤習近平 美財長怒轟：自斷後路

相關新聞

日本首例！生成「AI美女」無碼色情海報販售4人被逮 暴賺逾200萬

日本警視廳保安課今天以涉嫌散布猥褻圖片為由逮捕4名男女，他們使用生成式AI製作色情海報上網販售。這是日本首例因為使用生成...

女乘客「太悶了」強開飛機逃生門 濟州機場航班急煞嚇壞202人

南韓當地時間15日上午8時15分，一架原定從濟州國際機場飛往金浦機場的首爾航空班機，正在滑行道上準備起飛時，一名女乘客強...

當美國《取消文化》傳進德國：圍堵民粹為何加速民主崩解？

這是一部從德國人文主義知識分子的視野來反思取消文化的作品。當代取消文化的原產地是美國，其內涵一言以蔽之，就是在如今社群平台的時代裡透過集體抵制的手段，讓一系列引發爭議的言論者失去平台曝光的機會，而這些言論則涉及種族主義、厭女、恐同、恐跨性別、反猶太等仇視性意涵，無論是明文表達的，抑或只是言辭下的弦外之音。

2024全球最繁忙十大機場出爐 印度新德里旅客數排名第9

根據國際機場協會所公布的2024年全球最繁忙機場排名，印度新德里的英蒂拉．甘地國際機場，在去年一共接待了7782萬人次旅...

立山黑部開山首日遇上風雪 紀念儀式與「漫步雪之大谷」活動均取消

日本北陸熱門旅遊景點之一，貫穿日本北阿爾卑斯立山連峰，連接富山和長野的高山觀光路線「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」時隔4個半...

2010年諾貝爾獎得主、拉美文學巨匠尤薩去世 秘魯降半旗

西班牙裔秘魯諾貝爾文學獎得主巴爾加斯．尤薩（Mario Vargas Llosa）13日在利馬去世，享壽89歲。對於尤薩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。