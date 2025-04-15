曾從事線上博弈台人 出入菲律賓需先自觀察名單除名

菲律賓移民局官員告訴中央社，曾在菲律賓離岸博弈產業（POGO）工作的外籍人士，包括台灣人，需先向移民局申請自觀察名單除名，才可重新入境菲律賓或是自菲律賓離境。

離岸博弈即線上博弈，員工大多來自中國、台灣、馬來西亞、印尼及緬甸，但因部分公司涉及洗錢、詐騙、人口販運等不法行為，去年遭菲律賓政府全面查禁，在此產業工作的外籍員工被要求把工作簽證降為觀光簽證，於年底前離境。

一家台灣媒體最近報導，上百名曾在菲律賓線上博弈產業工作的台灣人，當初依規定離菲一段時間後，持觀光簽證重新入境，卻被限制出境，原因是被菲律賓移民局列入觀察名單。

菲律賓移民局發言人桑多華（Dana Sandoval）今天接受中央社詢問時說，移民局知悉這樣的情況，且已在處理中，但仍視個案而定。

移民局是以「菲律賓娛樂博彩公司」（PAGCOR）提供的名單為依據，列出觀察名單；PAGCOR是線上博弈公司的主管單位，名單上的人多是公司營業執照被取消之際的時任員工。

桑多華說，人在境外的前外籍線上博弈員工若想返菲，宜先查看自己是否被列在觀察名單上，如果是，需先依相關規定申請除名。

對於早前離菲又入境、現被限制出境者，桑多華說，可向移民局局長辦公室請願，證明自己當初是合法離境，且有正當理由返菲，移民局將裁量是否將他們自觀察名單移除。

她強調，菲律賓並不禁止其他產業，外籍人士只要遵守菲律賓法律、持有合法許可文件，菲律賓政府歡迎他們前來工作、旅遊或居留。

一名曾在線上博弈產業工作的台灣人告訴中央社，他去年依規定降簽離境，再入境申辦退休移民簽證，雖獲退休移民署批准，卻在移民局卡關，理由是他也被列在觀察名單之中。

這名台灣人感慨，滯菲前線上博弈員工的困境是，雖委托律師向移民局申請自觀察名單除名，但多石沉大海，甚至移民局有無受理都不知道；大家又不敢冒然前往移民局親自辦理，擔心被當場扣留，送進拘留所。

他說，許多台人的觀光簽證過期卻無法延長，只能逾期居留，駐菲代表處能提供的協助有限，期盼菲律賓移民局能提出基本處理方法。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年下令查封所有線上博弈公司，所有外籍員工需在12月31日以前自動離境，但迄今仍有公司轉入地下繼續營運，菲律賓政府正強力掃蕩中。

菲律賓移民局與其他執法單位4月10日才又破獲一處可疑詐騙基地，逮捕近90名外籍員工。