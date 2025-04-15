快訊

康和證券爆掏空 創辦人鄭國華父子、胞弟移送北檢

曾從事線上博弈台人 出入菲律賓需先自觀察名單除名

中央社／ 馬尼拉15日專電
菲律賓移民局官員15日表示，曾在菲律賓離岸博弈產業（POGO）工作的台灣人，需先向移民局申請自觀察名單除名，才可重新入境菲律賓或是自菲律賓離境。圖為菲律賓移民局總部。中央社
菲律賓移民局官員15日表示，曾在菲律賓離岸博弈產業（POGO）工作的台灣人，需先向移民局申請自觀察名單除名，才可重新入境菲律賓或是自菲律賓離境。圖為菲律賓移民局總部。中央社

菲律賓移民局官員告訴中央社，曾在菲律賓離岸博弈產業（POGO）工作的外籍人士，包括台灣人，需先向移民局申請自觀察名單除名，才可重新入境菲律賓或是自菲律賓離境。

離岸博弈即線上博弈，員工大多來自中國、台灣、馬來西亞、印尼及緬甸，但因部分公司涉及洗錢、詐騙、人口販運等不法行為，去年遭菲律賓政府全面查禁，在此產業工作的外籍員工被要求把工作簽證降為觀光簽證，於年底前離境。

一家台灣媒體最近報導，上百名曾在菲律賓線上博弈產業工作的台灣人，當初依規定離菲一段時間後，持觀光簽證重新入境，卻被限制出境，原因是被菲律賓移民局列入觀察名單。

菲律賓移民局發言人桑多華（Dana Sandoval）今天接受中央社詢問時說，移民局知悉這樣的情況，且已在處理中，但仍視個案而定。

移民局是以「菲律賓娛樂博彩公司」（PAGCOR）提供的名單為依據，列出觀察名單；PAGCOR是線上博弈公司的主管單位，名單上的人多是公司營業執照被取消之際的時任員工。

桑多華說，人在境外的前外籍線上博弈員工若想返菲，宜先查看自己是否被列在觀察名單上，如果是，需先依相關規定申請除名。

對於早前離菲又入境、現被限制出境者，桑多華說，可向移民局局長辦公室請願，證明自己當初是合法離境，且有正當理由返菲，移民局將裁量是否將他們自觀察名單移除。

她強調，菲律賓並不禁止其他產業，外籍人士只要遵守菲律賓法律、持有合法許可文件，菲律賓政府歡迎他們前來工作、旅遊或居留。

一名曾在線上博弈產業工作的台灣人告訴中央社，他去年依規定降簽離境，再入境申辦退休移民簽證，雖獲退休移民署批准，卻在移民局卡關，理由是他也被列在觀察名單之中。

這名台灣人感慨，滯菲前線上博弈員工的困境是，雖委托律師向移民局申請自觀察名單除名，但多石沉大海，甚至移民局有無受理都不知道；大家又不敢冒然前往移民局親自辦理，擔心被當場扣留，送進拘留所。

他說，許多台人的觀光簽證過期卻無法延長，只能逾期居留，駐菲代表處能提供的協助有限，期盼菲律賓移民局能提出基本處理方法。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年下令查封所有線上博弈公司，所有外籍員工需在12月31日以前自動離境，但迄今仍有公司轉入地下繼續營運，菲律賓政府正強力掃蕩中。

菲律賓移民局與其他執法單位4月10日才又破獲一處可疑詐騙基地，逮捕近90名外籍員工。

博弈 移民署 菲律賓

延伸閱讀

Google Maps悄悄將部分南海水域改名 陸外交部回應了

高雄港菲律賓漁工酒後落海 自己游2.5公里到對岸獲救

賴總統要國人「吃苦當吃補」 郭智輝：很正常 台人不都這樣？

疾呼「最近別去韓國」！他曝台人遭砸酒瓶 路人大叔刻意撞肩

相關新聞

曾從事線上博弈台人 出入菲律賓需先自觀察名單除名

菲律賓移民局官員告訴中央社，曾在菲律賓離岸博弈產業（POGO）工作的外籍人士，包括台灣人，需先向移民局申請自觀察名單除名...

當美國《取消文化》傳進德國：圍堵民粹為何加速民主崩解？

這是一部從德國人文主義知識分子的視野來反思取消文化的作品。當代取消文化的原產地是美國，其內涵一言以蔽之，就是在如今社群平台的時代裡透過集體抵制的手段，讓一系列引發爭議的言論者失去平台曝光的機會，而這些言論則涉及種族主義、厭女、恐同、恐跨性別、反猶太等仇視性意涵，無論是明文表達的，抑或只是言辭下的弦外之音。

2024全球最繁忙十大機場出爐 印度新德里旅客數排名第9

根據國際機場協會所公布的2024年全球最繁忙機場排名，印度新德里的英蒂拉．甘地國際機場，在去年一共接待了7782萬人次旅...

立山黑部開山首日遇上風雪 紀念儀式與「漫步雪之大谷」活動均取消

日本北陸熱門旅遊景點之一，貫穿日本北阿爾卑斯立山連峰，連接富山和長野的高山觀光路線「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」時隔4個半...

日本首例！生成「AI美女」無碼色情海報販售4人被逮 暴賺逾200萬

日本警視廳保安課今天以涉嫌散布猥褻圖片為由逮捕4名男女，他們使用生成式AI製作色情海報上網販售。這是日本首例因為使用生成...

女乘客「太悶了」強開飛機逃生門 濟州機場航班急煞嚇壞202人

南韓當地時間15日上午8時15分，一架原定從濟州國際機場飛往金浦機場的首爾航空班機，正在滑行道上準備起飛時，一名女乘客強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。