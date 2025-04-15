建築大師高第獲可敬者稱號 踏上天主教封聖之路

梵蒂岡今天說，天主教會宣布西班牙巴塞隆納（Barcelona）地標聖家堂的設計者高第是「可敬者」。法新社指出，此舉讓綽號「上帝的建築師」的高第踏上封聖之路。

梵蒂岡在聲明中說，教宗方濟各（Pope Francis）承認這位加泰隆尼亞建築師的「英勇聖德」，並授權頒布法令，宣布他為可敬者。

承認為可敬者後，下一階段是經過「宣福禮」成為「真福品」，再之後才是封聖成為「聖人」。

教會在2003年開始審查高第（Antoni Gaudi），他是一位深具遠見且虔誠的建築師，於1926年去世。

高第設計了尚未完工的不朽建築聖家堂（SagradaFamilia），已故前教宗本篤十六世（Benedict XVI）在2010年為這座教堂祝聖，為其作為禮拜場所鋪路。