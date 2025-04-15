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立山黑部開山首日遇上風雪 紀念儀式與「漫步雪之大谷」活動均取消

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本北陸熱門旅遊景點之一的「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」室堂站附近著名大雪壁。資料照片。路透
日本北陸熱門旅遊景點之一的「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」室堂站附近著名大雪壁。資料照片。路透

日本北陸熱門旅遊景點之一，貫穿日本北阿爾卑斯立山連峰，連接富山和長野的高山觀光路線「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」時隔4個半月，於15日恢復全面開放。然而，開山當天就遇到了波折，因為風雪影響，遊客漫步大雪谷的活動被迫取消。

共同社與富山縣鬱金香電視台報導，營運商立山黑部貫光公司指出，今年積雪量多於往年，能觀賞到更為壯觀的景象，但海拔2450公尺的室堂在開山首日就遭遇風雪，並且錄得攝氏零下3度的低溫，導致紀念儀式因惡劣天氣而取消，原定出席的相關人士僅在室內拍照留念。

立山著名的大雪壁就位在室堂站，附近積雪挖至地面後，形成了高達約16公尺的雪牆，但「漫步雪之大谷」取消，讓日本國內與海外遊客都表示惋惜。

根據立山黑部貫光公司說法與官方網站資訊，連接美女平與室堂的立山高原巴士自15日早上9時起全天停駛，16日以降的預定營運時間未定。天狗平山莊則將關閉至25日，要從天狗平乘坐立山高原巴士的觀光客需在巴士站等候。

「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」今年全面營業時間為4月15日至11月30日：日本國內最後的無軌電車、即室堂至大觀峰之間的立山隧道無軌電車已於2024年退役，改由現代電動巴士取而代之。

巴士 日本 阿爾卑斯山

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