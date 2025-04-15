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2024全球最繁忙十大機場出爐 印度新德里旅客數排名第9

中央社／ 新德里15日專電

根據國際機場協會所公布的2024年全球最繁忙機場排名，印度新德里的英蒂拉．甘地國際機場，在去年一共接待了7782萬人次旅客，旅客數排名全球第9。

根據國際機場協會（Airports Council International,ACI）最新的報告，2024年全球搭機的旅客近95億人次，較2023年成長9%，比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年成長了3.8%。

全世界旅客數最多的10個機場，在2024年的旅客流量達8.55億人次，占全球總流量的9%，比2023年成長了8.8%，較2019年增加了8.4%。

全球最繁忙機場調查中，旅客數最多的前3名，分別是美國哈特斯-傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）、阿拉伯聯合大公國杜拜的杜拜國際機場（DubaiInternational Airport）、美國達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport）。

英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi InternationalAirport）近年在這項排名中的位置逐漸上升，2019年排在第17名，2021年前進到第13名，2023年擠進到第10名，2024年再往前到第9名。

英蒂拉．甘地國際機場2024年旅客人次數達7782萬，比2023年增加7.8%，較疫情前的2019年成長了13.6%。

負責英蒂拉．甘地國際機場營運的德里國際機場公司發布新聞稿表示，排名所以能提升，要歸功於航廈、跑道擴建，及臉部識別、自動行李系統，和能前往超過150個國家，且持續在擴大的網絡。

德里國際機場公司執行長賈普里爾（Videh KumarJaipuriar）說：「獲得國際機場協會的認可，驗證了我們在為提升機場旅行體驗上所做的努力。」

國際機場協會指出，由於經濟和地緣政治等因素不斷變化，全球航空載客情形面臨巨大的不確定性，飛機製造商生產延遲、地緣政治局勢緊張等，也都可能造成航線改變、營運成本增加、旅客決定影響等結果，並進一步對機場繁忙的程度產生影響。

國際機場協會的全球最繁忙機場排名，是蒐集全球超過2700個機場的詳細資訊進一步分析而成。

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