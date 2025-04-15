女乘客「太悶了」強開飛機逃生門 濟州機場航班急煞嚇壞202人

南韓當地時間15日上午8時15分，一架原定從濟州國際機場飛往金浦機場的首爾航空班機，正在滑行道上準備起飛時，一名女乘客強行打開機艙右側前方的緊急逃生門，導致逃生滑梯彈出，令客機中斷起飛，機上當時載有202名乘客。

根據南韓《每日經濟》等報導，當時該航班正沿著濟州機場A滑行道附近的P滑行道前往跑道，一名30多歲女乘客無視機組人員制止，強行開啟緊急出口並導致逃生滑梯彈出。飛機無法繼續滑行，被迫中斷起飛。地勤隨後派出拖車，將客機拖離跑道。

涉事的女乘客涉嫌違反《航空安全法》，被移送至機場警隊。據了解，該名乘客向調查人員表示，「因為太悶了」才會強行開門，相關單位目前仍持續釐清事發經過。南韓國情院、警方、濟州地方航空廳等皆已展開調查。

首爾航空表示，將於當日下午2時安排替代航班，重新接送延誤乘客前往金浦，並協助有急需的旅客轉搭其他航空公司的航班。

2023年5月也發生類似事件，一架載有194人的韓亞航空航班，自濟州飛往大邱，在降落前一名乘客突然打開緊急艙門。該名乘客因違反《航空安全法》遭法院判處3年有期徒刑，緩刑5年。