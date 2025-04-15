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大阪世博第2天5.1萬人次參觀 不及開幕日一半

中央社／ 東京15日綜合外電報導

2025年世界博覽會的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）今天宣布，開幕第2天的昨天，一般入場參觀人次為5萬1000人，不到13日開幕日11萬9000人的一半。

「朝日新聞」報導，萬博協會也指出，如果加上工作人員等相關人士1萬7000人，昨天總計6萬8000人次入場。

而昨天為平日，與開幕日當天人潮擁擠、大排長龍的狀況相比，入場等流程較為順暢。

萬博協會預估到展期結束的10月13日前，有望吸引2820萬人次入場參觀。而184天的展期，每日平均約15萬人次入場參觀才能達到這項目標。

萬博協會表示，「相關活動將逐漸增加，會進一步傳遞訊息，吸引更多人造訪」。

讀賣電視台（ytv）報導，協調世博會事務的國際展覽局（BIE）與萬博協會配合這屆世博開幕，昨天召開記者會宣布，4月10日至4月12日共售出60萬張預售票，包含賣給旅行社等的票券在內，總共售出1170萬張預售票。

而這也代表未達成賣出1400萬張預售票的目標。萬博協會的目標是售出2300萬張門票，計劃其中約6成的1400萬張是預售票。

國際展覽局秘書長凱爾肯澤斯（Dimitri Kerkentzes）與萬博協會事務總長（相當於秘書長）石毛博行均出席這場記者會。

報導指出，約要售出1800萬張門票才能避免營運費出現赤字。日本政府、大阪府政府等單位後來臨時決定在世博會場販賣當日門票。

石毛博行指出，「13日（開幕當天包含相關人員在內）有14萬1000人入場，許多人體驗到世博的魅力，由於1天內難以參觀完所有展館與活動，盼遊客能多次造訪」。

凱爾肯澤斯則表示，「（開幕當天）明明天氣不佳，但是（入場人數）仍超過11萬，這是個不錯的結果。歷屆世博會起初的步調都比較慢，期待黃金週假期的來客情況。對於實現（2820萬人次入場）目標而言，是非常好的起點。」

大阪關西世博4月13日開幕，集結158個國家與地區以及7個國際組織參展，會場位於大阪市的人工島「夢洲」，展期達半年，持續到10月13日。

世博 大阪 日本

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