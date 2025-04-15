擔心雷擊 大阪世博大屋頂環步道一度禁入

2025年世界博覽會（大阪關西世博）昨天傍晚一度限制參觀民眾進入這屆世博會的代表性建築「大屋頂環」步道。營運單位說明，這是有落雷之虞所採取的措施。

這屆世博會場的「大屋頂環」周長約2公里，高度12至20公尺，設有步道迴廊，總面積逾6萬平方公尺，今年3月4日獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。

「讀賣新聞」報導，大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）指出，昨天晚間6時左右，限制民眾使用通往「大屋頂環」的手扶梯與電梯，也勸導民眾離開「大屋頂環」步道，為期約1小時半。當時的風勢與雨勢逐漸增強。

另外，會場中央種植許多樹木的區域，也一度管制參觀民眾進入。

展覽期間每天日落之後的水舞秀「藍夜彩虹遊行」，昨晚也因為天氣惡劣而暫停。

根據大阪關西世博官網介紹，「藍夜彩虹遊行」是由水、空氣、光、火焰、影像與音樂交織而成的水上秀，空間寬度約200公尺、縱深約60公尺，舞台面積約8800平方公尺，相當巨大。

大阪關西世博4月13日開幕，集結158個國家與地區以及7個國際組織參展，會場位於大阪市的人工島「夢洲」，展期達半年，持續到10月13日。

本屆世界博覽會的看點包含各展館，以及空中飛行車試飛、幹細胞培育的跳動迷你心臟等，解決社會課題的次世代技術也受到矚目。