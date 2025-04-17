不是哪裡都有乾淨水！賣房帶4子環遊世界 單親爸感慨：還是日本幸福

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本單親爸爸賣掉自宅籌措旅費，帶著四名孩子踏上為期兩個半月的環遊世界之旅。 示意圖／ingimage
一位日本單親爸爸賣掉自宅籌措旅費，帶著四名孩子踏上為期兩個半月的環遊世界之旅。 示意圖／ingimage

根據日媒「まいどなニュース」記者的採訪報導，一位單親爸爸木村剛士，賣掉自宅籌措旅費，帶著四名孩子踏上為期兩個半月的環遊世界之旅。他們走訪韓國、泰國、柬埔寨、印度、印尼、義大利、阿曼、土耳其、美國、玻利維亞、哥倫比亞等13國，途中雖歷經不便，卻讓一家人深刻體會到「回到自己國家真好」。

木村今年50歲，育有17歲長女、14歲長子、12歲次女與9歲的小兒子。他坦言環遊世界並非夢想，而是一時興起的念頭，也希望能增加孩子們的視野和人生選項，並留下難忘回憶。旅途中他們親身體驗各國文化差異，其中最讓他印象深刻的是與日本大不相同的用水與浴廁相關設備。

許多國家的廁所不能直接將衛生紙沖入馬桶，導致孩子們多次讓馬桶堵塞。部分地區甚至連刷牙都不建議用自來水，只能仰賴瓶裝水。不僅如此，多數住宿浴室是淋浴與廁所共用一個空間，五人同住時常無法有效率的使用浴廁。即便找到有浴缸的房型，也常因沒有栓子或水壓不足無法使用。他感嘆：「真正能泡熱水澡，是回到日本後。」

木村表示，這趟旅程讓他重新認識日本生活的便利與安全。能直接飲用水龍頭的水、衛生乾淨的廁所、24小時可在便利商店購買飲用水，這些在日本司空見慣的事情，卻是許多國家難以想像的「奢侈」。儘管全家的旅程已結束，但他和長女仍計畫再赴肯亞參與公益活動，並計畫進口土耳其的雜貨販售，由此看來，木村的旅程仍是現在進行式。

出國旅遊 家人 日本 自助旅行

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