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巴西人的最愛：適量喝咖啡有助集中注意力

中央社／ 聖保羅14日專電

4月14日是國際咖啡日。咖啡是世界上最受歡迎的飲品之一，更是眾多巴西人的最愛，巴西醫師認為咖啡可幫助集中注意力和提高警覺性，但如果喝過量，也可能導致焦慮、緊張，有害健康。

巴西Oswaldo Cruz德國醫院神經科醫師費利奇（Viviane Felici）指出，咖啡對提高注意力的作用，很大程度上與咖啡因有關，咖啡因可阻斷促進放鬆和睡眠的神經遞質腺苷作用，增加多巴胺和腎上腺素等其他與注意力、警覺性和情緒改善有關的神經遞質分泌。

根據費利奇，在疲勞或睡眠不足的情況下，適量攝取咖啡因能提高持續注意力與警覺性，這種效果在人體內可持續30分鐘到6小時，因遺傳因素、攝取習慣、新陳代謝和每個人的耐受性而有所不同。

費利奇也警告過量飲用咖啡的危害，例如失眠、焦慮、煩躁、心跳過速、顫抖和胃腸不適，所以建議每日咖啡因攝取量不超過400毫克，相當於4杯一般市售咖啡，或是6份義式濃縮咖啡。若是孕婦，則建議每日咖啡因攝取量限制在200毫克。

費利奇指出，對某些人來說，即使喝少量咖啡也可能引發前述症狀，為最大限度減少這些影響，最好在上午和下午剛開始時飲用咖啡，且應避免空腹或與其他興奮劑同時飲用。

如患有睡眠障礙、廣泛性焦慮、心律不整或胃食道逆流者，這些症狀可能會因飲用咖啡而惡化。

此外，費利奇說明，咖啡因容易產生抗藥性，若長期不斷飲用，對某些人的作用可能會隨著時間減弱，在這種情況下，解決方法不是增加攝取量，而是暫停喝咖啡，可能有助於重啟身體對咖啡的敏感性。

咖啡 巴西 睡眠

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