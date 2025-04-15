美國加州聖地牙哥郡發生淺層地震 USGS：規模5.2

美國地質調查所（USGS）資料顯示，美國加州聖地牙哥市附近今天上午發生規模5.2淺層地震。

美國地質調查所指出，這起規模5.2地震的震央位於聖地牙哥郡（San Diego County）朱利安（Julian）以南4公里處，震源深度僅13.4公里。

地震發生後，又有一連串規模較小的餘震，目前尚無災損的通報消息。

這起地震不僅讓聖地牙哥市民宅的燈具晃動，甚至在聖地牙哥市西北方100多公里處的大城洛杉磯都能感受到搖晃。