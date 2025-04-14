乘藍源火箭完成太空之旅 凱蒂佩芮激動吻地允諾寫歌

美國流行樂天后凱蒂佩芮今天搭乘富豪貝佐斯旗下航太公司「藍源」火箭，與另外5名女性飛向太空邊緣。她們平安返回地表後雀躍不已，凱蒂佩芮離開太空船後還親吻地面。

凱蒂佩芮（Katy Perry）一行人今天搭乘電子商務公司亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下航太公司「藍源」（Blue Origin）的次軌道太空船新謝波德號（New Shepard）火箭，前往距離地球表面超過100公里的卡門線（Karman Line）。

當地時間上午8時30分（台灣時間14日晚間9時30分）過後不久，火箭從德州西部發射升空，大約10分鐘過後再次安全著陸。

她們乘坐的全自動駕駛太空船垂直升空，座艙在飛行途中與火箭主體分離，接著透過降落傘和緩衝降落系統返回地表。

這支全由女性組成的6人團隊成員還包括貝佐斯的未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）。

美國有線電視新聞網（CNN）網站上的影片截圖顯示，凱蒂佩芮離開太空船後俯身親吻地面。

結束太空之旅後，凱蒂佩芮說她「強烈推薦這次體驗」；被問及是否會寫一首跟這趟旅行有關的歌時，她則回答，「噢，當然，百分之百」。

這是自蘇聯女太空人泰利希科瓦（Valentina Tereshkova）1963年獨自執行太空任務以來，首次全由女性組成的太空團隊。

這也是藍源第11度執行次軌道載人飛行任務；這家公司多年來一直提供太空旅遊體驗。

凱蒂佩芮如今成為首位進入太空的流行歌手，她膾炙人口的歌曲包括「煙火」（Firework）和「加州女孩」（California Gurls）等。