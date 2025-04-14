體驗微重力！美流行天后凱蒂佩芮上太空 貝佐斯旗下火箭旅程約10分鐘

美國流行樂天后凱蒂佩芮預定當地14日上午8時半（台灣同日晚間9時半）搭乘億萬富豪貝佐斯旗下航太公司「藍源」火箭，與另外5名女性一起飛向太空邊緣，成為首名進入太空的流行歌手。美聯社報導，火箭稍早已發射。

中央社引述法新社報導，凱蒂佩芮將搭乘電子商務公司亞馬遜創辦人貝佐斯旗下「藍源」的次軌道太空船新謝波德號火箭，從德州西部升空飛往距離地球表面逾100公里的卡門線；國際普遍定義卡門線為大氣層和太空的交界。

這支全由女性組成的6人團隊成員還包括貝佐斯的未婚妻桑琪士。這是自蘇聯女太空人泰利希科瓦1963年獨自執行太空任務以來，首次全由女性組成的太空團隊。

她們乘坐的全自動駕駛太空船將垂直升空，座艙會在飛行途中與火箭主體分離，接著透過降落傘和緩衝降落系統返回地表。這趟太空旅程時間約10分鐘，乘員可解開座椅上的安全帶，體驗數分鐘微重力環境。