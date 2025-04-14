留台越南學生逼近4萬 台灣繼續向優秀學子招手

鎖定理工科學生，由台灣各大學和企業合開的新型專班今天在越南招生宣傳。駐越南代表劉世忠表示，至2024年底，有近4萬名越南學生正在台灣念書，反映出兩邊大學間的合作熱絡。

新型專班課程主要聚焦STEM（科學、技術、工程、數學）、半導體和金融領域，除提供學生全額獎學金與生活費，畢業後還保證在台就業，各招生團隊近日在越南多校宣傳，今天抵達郵電大學與河內百科大學招生。

中華民國駐越南代表劉世忠致詞時表示，截至2024年底，有將近4萬名越南學生正在台灣念書，人數居外籍生之冠，這代表台灣的大學很喜歡越南的學生，也反映出兩邊大學熱絡的合作。

他說，越南學生很優秀、具潛力，台灣是半導體大國，越南政府已宣示要發展越南的半導體產業，若越南的學生有機會到台灣研讀相關學位，不只在台灣有就業市場，還能回越南為自己的國家做貢獻。

教育部國際產學教育合作聯盟專案辦公室計畫主持人覺文郁表示，新型專班今年邁入第二年，第一年吸引至少80名越南留學生，今年9月秋季班共有26所台灣的大學開課，期盼招到世界各國包括越南在內的800多名學生。

河內百科大學副校長黃登政（Huynh Dang Chinh）表示，教育國際化是河內百科大學首要發展目標，台灣不僅是策略夥伴，教學品質卓越、學習環境充滿活力，並展現出產學高度結合的優勢，是極具吸引力的留學目的地。

他說，新型專班課程對關鍵產業發展提出明確的培育目標，不僅回應越南對高素質人力資源的迫切需求，也為河內百科大學的學生創造機會，以接觸並掌握先進科技，為越南在新時代與全球整合的進程中注入動能。

黃登政上週剛造訪台灣，他觀察，在台就讀的越南學生人數快速成長，證明台灣高等教育的品質與吸引力。河內百科大學將全力支持並推動新型專班在校內的宣傳，讓這項計畫成為越台高等教育合作的象徵與典範。

河內百科大學熱力學系大四學生裴輝午（Bui HuyNgo）自發學習中文一年多之後，燃起赴台留學的念頭。他計劃去台灣攻讀低碳製造的碩士學位，「台灣和越南的文化相近，但又有不同處，想前往學習和了解。」