日本人總數減少逾89萬 創1950年以來最大跌幅

共同社報導，日本總務省今天公布2024年10月1日人口估算結果，顯示日本人總數約為1.2億，較前一年同期減少89.8萬人，創下有可比數據1950年以來的最大跌幅。

共同社引述日本總務省指出，日本總人口包括外國人在內約為1.238億，同比減少55萬人，連續14年減少。都道府縣中，人口增加的只有東京和埼玉，原因是少子老齡化加劇，亟需採取對策。

據報導，關乎日本國家未來的0至14歲人口減少了34.3萬，至1383萬人，占總人口比例首次降低至11.2%。作為主要勞動力的15至64歲人口則減少22.4萬，至7372.8萬人，占比59.6%。

另一方面，日本65歲以上人口增加1.7萬，至3624.3萬人，占比創新高，達到29.3%。

法新社報導，日本出生率是世界上最低之一，這一趨勢意味著該國勞動力短缺、消費者減少以及企業難以招募工人。