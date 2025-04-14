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台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

川普政府大舉註銷留學簽證 大陸留學生找律師打官司

中央社／ 台北14日電
中國媒體報導，在美國川普政府註銷外國留學生簽證的案例大增下，至少有4名被註銷簽證的中國留學生日前已對美國政府提起訴訟。學生示意圖。圖／AI生成
中國媒體報導，在美國川普政府註銷外國留學生簽證的案例大增下，至少有4名被註銷簽證的中國留學生日前已對美國政府提起訴訟。學生示意圖。圖／AI生成

中國媒體報導，在美國川普政府註銷外國留學生簽證的案例大增下，至少有4名被註銷簽證的中國留學生日前已對美國政府提起訴訟。他們委託的一名辯護律師宣稱，美國這波被註消簽證的留學生絕大部分來自中國，「歧視意味十分明顯」。

澎湃新聞報導，提出訴訟的這4名中國留學生，分別來自加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）及卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）。

這4名留學生的委託律師朱可亮表示，考慮到事情「緊急而且影響巨大」，他的4名當事人11日已在加州聯邦地區法院提起訴訟，對象是「美國政府官員」。而訴訟是為了「所有受影響的留學生」，而不僅僅是充當原告的幾名當事人。

朱可亮說，這4名中國留學生主張，美方未提供任何通知、聽證或證據，僅憑「模糊的國家安全理由」終止他們的身分，甚至將數年前已撤銷的交通罰單、家庭糾紛指控作為依據，「以非法方式」基於外僑身分、國籍、種族對原告「實施歧視」。

他表示，這種「武斷且反覆無常的行政行為」，違反了美國「行政程序法」及憲法修正案保障的正當程序及平等保護原則。因此要求美國聯邦政府中止這一違規做法，並立即恢復所有受影響學生的身分。而他計劃在當地時間14日向法院申請臨時禁止令，若法官同意申請，所有受影響者的學生簽證身分就有機會恢復。

報導指出，朱可亮目前掌握的訊息顯示，受影響的部分留學生有過「被逮捕拘留」的記錄，但最後沒有被法庭定罪；有部分留學生只被開過交通罰單；還有部分學生甚至沒有任何負面記錄。

朱可亮宣稱，這波被註銷簽證身分的留學生「絕大部分來自中國大陸」，其中的歧視意味十分明顯。如果美國政府「可以如此肆意操作，那麼所有留學生都是不安全的」。

除上述4名中國留學生外，朱可亮表示，據他所知，先前已有2名中國留學生分別提出訴訟；而鳳凰衛視報導，達特茅斯學院（Dartmouth College）中國籍博士生劉曉天4日被註銷留學簽證後，即向法院提出申訴，被裁定臨時恢復簽證。

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